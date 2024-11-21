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Tutuklanan 5 fenomen için istenen cezalar belli oldu

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda sosyal medya fenomeni tutuklu 5 şüpheli hakkında, birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

21 Kasım 2024 | 13:56
Son Güncellenme: 21 Kasım 2024 | 14:11
Tutuklanan 5 fenomen için istenen cezalar belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçkar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Her şüpheli için ayrı olarak hazırlanan iddianamelerde, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile 3 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

Asliye ceza mahkemesince kabul edilen 5 iddianame kapsamında, sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Esas Holding, Pegasus'ta hisse sattı
Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (20 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket
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19 Kasım borsada gün sonu özeti
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