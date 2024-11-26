Uludağ Ekonomi Zirvesi, Uluslararası Ekonomi Zirvesi Olarak Yenilendi

Değişen küresel gerçeklere kayıtsız kalmayan UEZ yönetimi, bu yılın temasını zirvenin yeni ismine uygun olarak “Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” olarak belirledi.

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından 17-20 Nisan tarihleri arasında Sapanca’da düzenlenecek UEZ’de, ulusal ve uluslararası çok sayıda konuşmacı ve iş insanının yanı sıra alanında gelen akademisyenler, sivil toplum önderleri ve sektörel liderler katılacak.

Türkiye ekonomisinin nabzını tutan, bölgenin en etkili iş ve ekonomi zirvesi UEZ 2025’te “Eğitimden sağlığa, endüstriden tarıma her alanda ‘Gelecek 5.0’ yaratabilir mi?”, “Adil ve kapsayıcı bir enerji geçişini sağlayarak jeopolitik şokları ve gerilimleri azaltmak mümkün mü?”, “Gelecek 5.0 ve Ekonomi 5.0 hedefine dünya nasıl ulaşabilir?” gibi soruların yanıtı aranacak.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nden, “Uluslararası Ekonomi Zirvesi”ne Uzanan Yolculuk

2012 yılında 50 iş insanı ve 650 izleyicinin katılımıyla yola çıkan Uludağ Ekonomi Zirvesi, aradan geçen sürede “bölgenin en büyük buluşmasına” dönüştü. Avrasya’nın dikkatle izlenen en beğenilen iş ve ekonomi organizasyonu unvanıyla anılmaya başlandı. Yıllar içinde gelişerek Türkiye’den ve dünyadan üst düzey 110 konuşmacı ve 2 bin katılımcıya ulaştı. UEZ, 2021’de pandemi döneminin hızlı değişen gündemini ve dinamiklerini yakalamak üzere bahar ve güz olmak üzere iki kez hibrit formatta İstanbul’da hayata geçirildi.

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından organize edilen zirve, 2022 yılında tamamen yenilenip tekrar fiziksel olarak Sapanca’da 6-9 Ekim 2022 tarihlerinde 80’den fazla konuşmacı ve 1.000 üst düzey katılımcıyla düzenlenerek büyük beğeni topladı. UEZ 2022’ye Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande “özel konuşmacı” olarak katıldı. 2023 yılında 27-30 Nisan tarihlerinde ise zirve “Tek Dünya,Ortak Bir Gelecek: Yeni Nesiller için Yarını Şekillendirecek Politikalar ve İş Stratejileri” ana teması altında hayata geçirildi.

UEZ 2023’e özel konuşmacı olarak Almanya Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un yanı sıra İtalya Eski Başbakanı Enrico Letta, İngiltere’de Cameron, May ve Johnson Hükümetleri Eski Devlet Bakanı olarak görev yapan Jo Johnson’da katıldı ve “Değişen Global Düzen: Avrupa ve Türkiye’nin Yeni Rolleri” konusunda özel bir panelde analizlerini paylaştılar.

2024’te ise “Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Yenilik, Teknoloji ve Yapay Zeka Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek” temasıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İsveç Eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt, Yunanistan Eski Maliye Bakanı Profesör Yanis Varoufakis, Uber Başkan Yardımcısı Anabel Diaz, Yapay Zeka Uzmanı ve Girişimci Daniel Doll Steinberg, HSBC Baş Ekonomisti Janet Henry, Missouri Üniversitesi İktisat Tarihi Profesörü Max Gillman gibi çok sayıda saygın yerli ve yabancı fikir liderinin katılımıyla gerçekleşti.

2025 yılından itibaren ise “Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ)” adıyla düzenlenecek olan UEZ 2025’e www.uluslararasiekonomizirvesi.org internet adresinden kayıt yapılabilecek. UEZ 2025’in program ve katılımcı bilgileri de internet sitesinden ve sosyal medya adreslerinden duyurulacak.

