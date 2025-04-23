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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Google'da Doodle oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün Google tarafından Doodle yapıldı. Önemli günlerde temasını o güne özel logolarla süsleyen Google 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için de özel bir tema hazırladı.

23 Nisan 2025 | 11:02
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Google'da Doodle oldu

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Google'ın arama ekranına gelen kullanıcılar hazırlanan logo ile o güne özel aramaları tek bir başlık altında bulma imkanı sağlıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan logoya tıkladığınızda günün 23 Nisan için üretilmiş haberlerini gördüğünüz özel sayfa açılarak bu özel günde kullanıcılara anlamlı bir derleme yapılmış oluyor.

Ayrıca kullanıcıların yaptığı diğer aramalarda ayrı bir satırda gün boyu gösterilmeye devam ediyor.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal ve resmî bir bayramdır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıyan bu bayram, Türkiye'de 1921'den itibaren "23 Nisan Millî Bayramı" adıyla kutlanmaya başlanmıştır. İlk başta yasal adı "Çocuk Bayramı" olmasa da, daha sonra çocuklara neşeli bir gün geçirtme ve Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne gelir yaratma amacıyla 1927'den itibaren çocuk bayramı olarak kutlanmıştır. Bayramın adı 1935'te "Hâkimiyet-i Milliye Bayramı", 1981 yılında ise "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olmuştur. UNESCO'nun 1979'u "Çocuk Yılı" olarak duyurmasının ardından, devlet kanalı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatması ile bu bayram uluslararası düzeye taşınmıştır.

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21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket
BIST Temettü endekslerinde değişiklik: 15 hisse...
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Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
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