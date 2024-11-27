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Üstün bir Dijital Deneyimle “InsureMyTesla”

Allianz Türkiye, kapsamlı teminat sağlayan InsureMyTesla kasko ile sürücülere üstün müşteri deneyimi sunacak.

27 Kasım 2024 | 13:40
Üstün bir Dijital Deneyimle “InsureMyTesla”

“InsureMyTesla” Allianz Güvencesiyle İlk Kez Türkiye’de 
Allianz Türkiye, kapsamlı teminat sağlayan yeni ürünü InsureMyTesla Kaskoyu geliştirdi. Allianz Türkiye, Sigortaladim.com ve Indeez iş birliğiyle bu yenilikçi sigorta ürününü müşterilerine üstün bir dijital deneyim yaşatarak sunacak.

“Sürdürülebilir değer yaratma” modeli kapsamında sürdürülebilir ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklanarak;  müşteri deneyimi, çeviklik, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve inovasyon konularında sigorta sektörüne öncülük eden Allianz Türkiye, InsureMyTesla kasko ürününü tasarladı. Allianz Türkiye ile Sigortaladım.com ve Avrupa’nın en hızlı büyüyen sigorta teknoloji şirketlerinden biri olan Indeez ile yaptığı iş birliği kapsamında geliştirilen InsureMyTesla, üstün müşteri deneyimi sunmayı hedefliyor.

Kapsamlı pek çok teminat ve hizmet sunan özel InsureMyTesla kasko ürünü, duvara monte şarj istasyonu teminatı, yüksek voltaja ve siber risklere karşı koruma ve şimdilik sadece İstanbul'da geçerli olacak yerinde şarj hizmeti gibi teminatlar içeriyor. Allianz Türkiye, Indeez tarafından desteklenen InsureMyTesla platformu üzerinden de kullanıcılarına dijital bir müşteri deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, kasko poliçelerinin yanı sıra trafik poliçelerini de platform üzerinden satın alabilecekler.

Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Suat Didari, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “InsureMyTesla ürünümüzün lansmanı, stratejik hedeflerimize ulaşma yolunda attığımız önemli bir adım oldu. InsureMyTesla ürünüyle araç sahiplerinin araçlarını risklere karşı daha güvenli kullanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca araç sahiplerine InsureMyTesla platformu üzerinden poliçe ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilecekleri dijital bir deneyim sunuyoruz.”

Indeez Kurucusu ve CEO'su Vikas Chhariya işbirliğine ilişkin şunları söyledi: “Allianz Türkiye ve sigortaladim.com ortaklığıyla InsureMyTesla ürününü Türkiye'de kullanıma sunduğumuz için heyecanlıyız. Araç sürücülerine kesintisiz, dijital öncelikli bir sigorta satın alma deneyimi ve desteği sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, kurumlar arası ortaklarımıza fayda sağlayan ve üstün bir müşteri deneyimi sunan sürdürülebilir, teknoloji odaklı sigorta çözümleri yaratarak, yeşil mobilitenin geliştirilmesinde ön saflarda yer alma kararlılığımızı gösteriyor.”

Sigortaladim.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe ise iş birliğini şöyle değerlendirdi: “Allianz Sigorta işbirliği ile InsureMyTesla projesinde yer almaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Otomotiv sektöründeki derin uzmanlığımız, sigorta alanındaki köklü tecrübemiz ve sağlam teknolojik altyapımız odağında, InsureMyTesla projesi kapsamında Allianz ve Sigortaladim.com’un sunduğu sigorta poliçeleri ile müşteriler, araçlarını, kendilerini ve sevdiklerini güvence altına alabilecekler. Müşterilerimize daha farklı ve özel hizmetlerle ürünler sunmaya devam edeceğiz.”

https://www.tesla.com/tr_tr/support/insuremytesla

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YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
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