Volkan Konak hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan sanatçı Volkan Konak’ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, KKTC'deki konseri sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Konak hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır."

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sanatçı 00.17’de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42’de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir."

Konak'ın cenazesinin Gazimağusa Devlet Hastanesi morgundan alınarak öğle saatlerine doğru başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tıp Birimi'ne kaldırılacağı ve burada otopsi işlemi yapılacağı öğrenildi.

Cenazenin, otopsi işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu yetkilileri de işlemleri yakından takip ediyor.

Bu arada, Konak'ın vefat haberini alır almaz Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne gelerek yetkililerden bilgi alan şarkıcı Hakan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir kayıp. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Cerrahpaşa, Aleni Aleni, Yarim Yarim, Mimoza Çiçeğim, Efulim gibi eserleriyle tanınan Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. İlk orta ve Lise Eğitimini Maçka ‘da tamamladıktan sonra, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi. 1987 yılında Suların Horon Yeri albümüyle yörede yaptığı derlemeleri sergiledi. 1988 yılında Konservatuarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde Sosyal Bilimler Master Eğitimine başladı. Volkan Konak, İlk albümü Efulim’i 1991-1992 yılında yaptı. 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı. Daha sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar, 1998 yılının Nisan ayında ise Pedaliza isimli Albümünü Müzikseverlerin beğenisine sundu.

2000 yılında DMC bünyesine katılan Volkan Konak, Şimal Rüzgarı adlı albümünü çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılında yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda, 2006 yılında Mora, 2009 yılında Mimoza, 2012 yılında Lifor, 2015 yılında ise Manolya albümlerini sevenlerine sundu.

