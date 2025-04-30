Yapay zekâ çağında iş hayatının yeni rotası İstanbul’da çizildi

Turkcell iş birliğiyle düzenlenen LinkedIn Connect İstanbul, “Yapay Zekâ Çağında İnsanın Gerçek Gücünü Keşfetmek” temasıyla, 29 Nisan’da Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti. İş dünyasının yapay zekâ etkisindeki dönüşümünü merkeze alan etkinlikte, Türk iş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra farklı ülkelerden uzmanlar konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlik, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç’un açılış konuşmasıyla başladı. İnsanlık tarihinin en önemli değişimlerinden birinin yaşandığına dikkat çeken Koç, “Teknolojik olduğu kadar ekonomik ve sosyolojik olarak da bir dönüşüme tanık oluyoruz” dedi.

“Yapay Zekâ artık sadece bir teknoloji değil, bir çağın adı” mesajı veren Turkcell Genel Müdürü sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Herkesin, her şeyin, her an ve her yerde birbiriyle bağlantılı olacağı bir çağın ön gösterimindeyiz. Dolayısıyla yarının sorularına dünün yöntem ve önermeleriyle yanıt bulmak mümkün değil. Fakat bu değişim atmosferinde, temelde değişmeyen bir unsur var; insan. Yapay zekâ, insanlığın elini güçlendiren bir araç olabilir ama o aracı anlamlı ve doğru şekilde kullanan, yön veren bizleriz. Bugünün en büyük ihtiyacı, insanı daha derinden anlamak. İnsanın gerçek gücünü keşfetmenin yolu, önce insanı keşfetmekten geçiyor.”

‘ÇOCUKLARIMIZIN SAHİP OLACAĞI MESLEKLER HENÜZ KEŞFEDİLMEDİ’

Bu çağı tanımlayan temel paradigmanın “Holistic Connectivity/Bütünsel Bağlantı” olduğunu belirten Koç, tüm sistemlerin birbirine “akılla” bağlandığını ifade etti. Bu akıllı bağın arkasında karmaşık yazılımlar olduğunu söyleyen Koç, “Bütünsel Bağlantı döneminde tüm iş yapış şekilleri yeniden tanımlanırken yeni iş kolları da doğuyor. Sanal gerçeklik tasarımcılığı, yapay zekâ ve makine öğrenimi mühendisliği gibi meslekler öne çıkarken, gelecekte çocuklarımızın meslekleri belki de henüz keşfedilmedi” dedi.

UZMAN İSİMLERDEN GELECEĞİN İŞ TRENDLERİ

İş dünyasının dinamiklerinin ele alındığı panellerde, ilham verici içerikler ve güncel yaklaşımlar katılımcılara uzman isimlerce aktarıldı. LinkedIn Global Elçisi Sankar Venkatraman, iş gücü dönüşümüne dair trendleri, yapay zekânın insan kaynakları üzerindeki etkilerini ve geleceğin liderlik yaklaşımlarını ele alan sunumuyla dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yapay zekâ, çalışma şeklimizi dönüştürüyor ve küresel iş gücünü yeniden şekillendiriyor. Yapay zekâ çağında, insan yeteneği hâlâ en önemli ayırt edici unsur olmaya devam ediyor. Yapay zekâ, insan potansiyelinin yerini alan değil onu geliştiren ve destekleyen güçlü bir araç olarak görülmeli. Yeni dönemde işletmelerin başarısı yalnızca teknolojileriyle değil, geliştirdikleri yeteneklerle şekillenecek. Bu potansiyeli tam anlamıyla ortaya çıkarmak için, yapay zekânın insan odaklı becerilere öncelik verilerek etkin şekilde kullanılması çok önemli.”

Etkinliğin CEO Paneli'nde ise Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, NTT DATA Orta Doğu, Türkiye ve Afrika İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bahri Danış, dönüşen yetenek dünyasına dair deneyimlerini ve kurumlarının stratejilerini paylaştı.

‘YAPAY ZEKÂ, TEKNOLOJİYİ DEMOKRATİKLEŞTİRİYOR’

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, özetle şu mesajları verdi: “Artık otomobiller, dört tekerlek üstünde giden birer yazılım haline gelmeye başladı. Biz de Togg olarak 60 yıllık bir hayali hayata geçiriyoruz. Bununla da kalmıyor o hayalin bir parçası oluyoruz. Bugün bizim akıllı cihazımıza oturduğunuzda yapay zekânın geliştirdiği müzikten tutun, yolculuğunuzun bir dijital sanat eserine dönüştürmesine ya da görme engelli bir misafiriniz varsa ona etrafı anlatabilecek bir algoritma zincirine kadar, şu an aktif şekilde kullanılıyor. Yapay zekânın bana göre en önemli yönlerinden biri, teknolojinin demokratikleşmesi, eşitleyici etkisidir. Her boyutta bize kolaylıklar sunuyor, fayda sağlayacak imkânları gösteriyor.”

‘ELEKTRİĞİN İCADI İLE BENZER ETKİ…’

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, bu mali yıl içinde yapay zekâya toplam 82 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirterek şöyle dedi: “Bir başka deyişle yapay zekâ teknolojisine haftada yaklaşık bir buçuk milyar dolar yatırım yapıyoruz. Bunun da en büyük sebebi aslında yapay zekâyı bir ürün olarak değil aslında bir platform, bir altyapı teknolojisi olarak görüyoruz. Nasıl ki elektriğin icadıyla birlikte dünyada inanılmaz değişiklikler, inanılmaz kırılımlar olduysa, yapay zekânın da buna çok benzer bir süreçten geçeceğini düşünüyoruz. Yapay zekâ teknolojisinin hem platform hem ürün olarak Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına, 2030 yılına kadar %14'lük bir katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.”

İŞE ALIM SÜREÇLERİNDE YAPAY ZEKÂ KULLANIMI ARTIŞTA

LinkedIn'in Türkiye ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesine dair verilerine göre, yapay zeka kullanımı, büyük veri analizi, teknolojik okuryazarlık ve siber güvenlik uzmanlığı en çok talep gören beceriler arasında yer aldı. Aynı zamanda iletişim, kişilerarası etkileşim ve duygusal zeka gibi insan odaklı yetkinlikler de önemini korumaya devam etti.

LinkedIn'in "İşe Alımın Geleceği 2025" raporuna göre, şirketlerin yüzde 37’si üretken yapay zeka araçlarını işe alım süreçlerine entegre etmiş ya da test etmeye başlamış durumda. Yapay zeka, adayların yetkinliklerine odaklanan yeni nesil değerlendirme yöntemlerini desteklerken, işe alım ekiplerinin iş yükünü azaltarak verimliliği artırıyor.

İşyeri Öğrenme Raporu'na göre ise şirketlerin yalnızca yüzde 36’sı çalışanlarının kariyer gelişimini önceleyen programlara sahip. Bu şirketlerin çalışan bağlılığı ve performans açısından daha başarılı sonuçlar elde ettiği görülüyor.