Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul dopdolu etkinlikleri ile yapı sektörüne ilham inşa ediyor

Bölgenin en büyük yapı, mimarlık ve inşaat teknolojileri fuarı Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 2025, 16-19 Nisan tarihleri arasında 47. kez kapılarını açıyor. İnovasyon, teknoloji, etki ve iş birliği ekseninde şekillenen fuar; malzeme bilimi, yapay zekâ, sürdürülebilir şehirler ve toplumsal dönüşüm gibi en güncel konulara odaklanarak sektöre ışık tutuyor. Yapı sektörüne rehberlik edecek fuara, 46.000’den fazla profesyonelin katılımı bekleniyor.

İtalya, Avusturya, Çin, Rusya, Tayland, Kore Cumhuriyeti, Portekiz, Mısır, Gürcistan, Çek Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan yabancı katılımcıları bir araya getirecek fuar, bu yıl da %50 devlet teşviği ile güçleniyor. 4 gün boyunca binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapacak Yapı Fuarı; ABD, Çin, Rusya, BAE, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan, Hindistan, Mısır, İtalya, Fransa gibi önemli ülkelerin de bulunduğu 64 ülkeden 450 davetli tur operatörünü ağırlamaya hazırlanıyor.

Yeni iş birliklerinin kurulmasında önemli bir rol oynayan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’da sektörün geleceğine ışık tutan kapsamlı bir etkinlik programı hazırladıklarını açıklayan Yapı Fuarı Direktörü Banu Keskin, şunları belirtti: “İnşaat ve mimarlık dünyasının en önemli isimleri bir araya gelerek girişimcilerimize, yapı sektörünün geleceğine dair yeni iş modellerini, ürünlerini ve fikirlerini sunacaklar. Bu yıl, sürdürülebilirlikten teknolojik dönüşüme, toplumsal etkiden ekonomik uyuma kadar geniş bir perspektifte ele alınacak konuların, sektörün gelişimine yön vereceğine inanıyoruz. Geleceğin mimarisinin bugünün dönüşüm gücünde saklı olduğuna inanarak, yenilikçi malzemelerden akıllı teknolojilere, sürdürülebilir tasarımlardan sosyal etki yaratan projelere kadar geniş bir yelpazede keşifler yapılacak. Fuar, inşaat malzemeleri, makineleri ve teknolojileri ile ilgilenen perakende zincirleri, inşaat firmaları, taşeronlar ve diğer sektör temsilcileri ile doğrudan iletişim kurma fırsatı sunacak.”

Yenilikle Tasarla, Teknolojiyle İyileştir, Etki Bırak ve Birlikte Dönüştür!

Bu yıl, “Yenilikle Tasarla, Teknolojiyle İyileştir, Etki Bırak ve Birlikte Dönüştür!” mottosuyla hayata geçirilecek etkinliklerde, mimarlık ve yapı sektörünün ekonomik, teknolojik, toplumsal ve çevresel dönüşümü mercek altına alınacak. Yapı Arena etkinlikleri, öncü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek paneller, workshoplar ve özel fuar turlarıyla, yaratıcı projeleri, yeni nesil malzemeleri ve inovatif tasarımları keşfetme fırsatı sunacak. Solo Design & Consultancy, Circular Design, Parametric Architecture, NobonMimarlık ve Piknik Works iş birliğiyle hazırlanan program, dört gün boyunca sektör profesyonellerine ilham vermeye hazırlanıyor.

“İnovasyon”, “İyileştirme”, “Etki” ve “Birliktelik” olmak üzere, her biri sektörün farklı bir boyutuna ışık tutan 4 tema altında 4 gün boyunca 4 eş küratör ve 70’ten fazla konuşmacı ile yapı dünyasının ekonomik, teknolojik, toplumsal ve çevresel dönüşümü ele alınacak.

16 Nisan Çarşamba günü başlayacak fuarda; yapı sektörünün geleceğini şekillendiren inovasyonlar, malzeme biliminin sınırlarını zorlayan keşifler ve doğadan ilham alan akıllı malzemeler “Keşfin Hammaddesi” teması altında ele alınacak. 17 Nisan Perşembe günü ise Mimarlığın Yeni Matriksi” temasıyla düzenlenen oturumlarında, “Kodlarla Çizmek: Parametric Modelleme ve Hesaplamalı Tasarımın Geleceği”, ‘’Dijital Üretim Çağı: 3D Baskı, Robotik ve Yeni Yapı Teknolojileri”, ‘’Dijitalden Malzemeye: Mimarlıkta Yeni Tasarım ve Üretim Yaklaşımları’’ ve ‘’Dijital Onarım: Dayanıklı Kentler, İyileştirici Teknolojiler’’ başlıkları detaylı bir şekilde incelenecek. Fuarın 3. günü, “Etkinin Mimarisi” teması etki odağında; “Mimarlık Estetikten Fazlasıysa, Etkisi Nerede?”, “Şehirleri Tasarlamak İçin Mimarlık Yetmez!”, “Zamana Direnen Tasarımlar: Dayanıklı, Akıllı, Etkili” ve ‘’Bir Mücadele / Müdahale Aracı Olarak Tasarım’’ başlıkları tartışılacak. Fuar programının son gününde ise “Dönüşüm İçin Birliktelik” temasında birliktelik masaya yatırılacak ve “Yeni Mimarın Oyun Alanı”, “Birlikte Dönüşüm: Malzemeden Mekana”, “Birlikte Dönüşüm: Yeni Bir Mimara Doğru”, “Birlikte Dönüşüm: Kentsel Krizler- Kamusal Zeminler” ve ‘’Mimarlık Ekosistemi: Romantik Hayallerden Piyasa Gerçeklerine’’ konuları ele alınacak.

Yenilikçi Etkinliklerle Nitelikli Fuar İçerikleri: Yapı Arena Sahnesi, Yapı Master Class, Yapı Tech Garage ve Altın Mıknatıs "Stant Tasarım Ödülleri"

Yerel ve yabancı katılımcıları buluşturan uluslararası bir platform olarak ziyaretçilerini cezbeden Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’daki Yapı Arena Sahnesi’nde mimarlık ve yapı sektörünün geleceğine yön veren konular, sürdürülebilirlik, teknoloji, etki ve iş birliği odağında ele alınacak. Aynı zamanda yenilikçi malzemeler, akıllı teknolojiler, sürdürülebilir tasarımlar ve sektörün dönüşümüne dair içgörüler paylaşacak.

Yapı Master Class ile sektör profesyonellerinden oluşan özel bir grup, usta mimar ve mühendisler eşliğinde fuar turuna katılarak stant ziyaretleri, uygulamalı ürün öğrenimi ve tematik sohbetler ile etkileşimli bir fuar deneyimi yaşayabilecekler.

Yapı Tech Garage'da ise yeni nesil teknolojilerle yapı tasarımı, uygulama ve müşteri deneyiminde dönüşüm yaratan girişimler sahnede olacak. Dijital tasarım, akıllı binalar, ileri inşaat malzemeleri, robotik otomasyon, yapay zeka ve sürdürülebilir teknolojiler gibi alanlarda çözümler sunan start-up’lar, yatırımcılarla buluşacak. Ayrıca, paylaşımlı stant modeli ile her gün farklı start-up’lar deneyimlenecek ve minimum 10, maksimum 16 girişimci projelerini tanıtacak.

Yapı Fuarı'nın gelenekselleşen ödül programı Altın Mıknatıs Stant Tasarım Ödülleri ile sürdürülebilirlik, inovasyon ve teknolojiyi en iyi şekilde bir araya getirerek en etkili ziyaretçi deneyimini sunan stantlar ödüllendirilecek. Bağımsız jüri tarafından Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki, Tasarım ve Estetik, Teknoloji ve Fonksiyonellik, Ürün Sunumu ve Etkileşim kriterlerine göre değerlendirme yapılacak.

Ziyaretçi kaydı için tıklayınız: https://yapifuari.com.tr/tr/ziyaretci-kaydi

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