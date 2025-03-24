‘Yatırım gurusu’ Rogers: ‘Piyasadaki coşku kötüye alamet’

Rogers, küresel ekonomiye ilişkin son gelişmeleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış sağlanmasının piyasalara etkisini AA muhabirine değerlendirdi.

Rusya ve Ukrayna'nın büyük tarım ülkeleri olduğunu dile getiren Rogers, "Rusya aynı zamanda büyük bir petrol üreticisi. Rusya ve Ukrayna arasında bir barış sağlanırsa, bu durum dünya için iyi olacak ve dünya için iyi olan genellikle piyasalara da olumlu yansır. Barış olursa, tarım ve petrol fiyatları yükselecektir ve istikrar kazanacaktır." dedi.

Rogers, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de barış istediğini düşündüğünü çünkü savaşın Rusya için oldukça "pahalı" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da kendi itibarı ve popülerliği için barışın iyi olacağını düşündüğünü ifade eden Rogers, "Rusya, ABD, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) dahil neredeyse tüm tarafların barışı isteyeceğini düşünüyorum. Savaş, kazandığını düşünen insanlar için bile iyi değil, kimse savaştan kazanç sağlayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

‘ABD'DE SORUNLARIN YAKLAŞTIĞINI GÖREBİLİYORUM’

Rogers, öte yandan Trump'ın açıkladığı gümrük tarifelerinin küresel ekonomi ve ABD ekonomisi için etkileri olacağını dile getirdi.

Tarihin bu tür tarifelerin ekonomiler için iyi olmadığını oldukça net şekilde ortaya koyduğunu ancak ABD Başkanı Trump'ın "bunu ya bilmediğini ya da umursamadığını" söyleyen Rogers, "Muhtemelen (Trump) daha fazla tarife açıklayacak ve bu ABD dahil kimse için iyi olmayacak. Tarifeler fiyatları yükseltir ve bu da daha yüksek enflasyon ve rekabetçilik anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Rogers, ABD piyasalarının 2009'dan beri "tarihindeki en uzun sorunsuz dönemi" geçirdiğine işaret ederek, "Daha önce böyle uzun bir süre boyunca bu kadar iyi bir dönem yaşamadık ancak şu an sorunların yaklaştığını görebiliyorum. Piyasada büyük bir coşku söz konusu ama bu genellikle kötü bir işarettir. Ben de ABD dahil neredeyse tüm hisselerimi sattım, Çin ve Özbekistan hisselerimi tutuyorum." şeklinde konuştu.

ABD, İKİ KOMŞUSUNA EK TARİFELER UYGULAMIŞTI

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı. Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifeleri de 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

Kanada yönetimi de ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak, ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

ABD, Çin mallarına uygulanan mevcut tarifeleri de iki katına çıkartarak yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmişti.