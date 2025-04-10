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Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına atama

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Burak Dağlıoğlu getirildi.

10 Nisan 2025 | 09:15
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Dağlıoğlu atandı.

Dağlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanlık görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın bağlantı noktası olarak güçlü ekonomisi, genç ve dinamik nüfusu, jeostratejik konumu, sürdürülebilir politikalarıyla her türlü bölgesel ve küresel krize karşı direnç göstererek küresel oyun kurucu bir güç haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü uluslararası doğrudan yatırımları artırmanın ve ülkeyi küresel bir finans merkezi haline getirmenin en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, "Bu doğrultuda Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve 'Türkiye Yüzyılı'nı 'Yatırımın Yüzyılı' yapmak için tüm mesai arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100
Trump’ın molasıyla Wall Street’in ana endeksleri keskin yükseldi
ASELSAN'dan 158,6 milyon dolarlık sözleşme
Coca-Cola (CCOLA) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Hareket'ten Güney Afrika hamlesi
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var
Enerji şirketinden İtalya adımı: Sözleşme imzalandı
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklaması yapan 6 şirket
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