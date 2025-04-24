Yatırımcıların gözü Londra’da

Dünya, gümrük vergisi ve ticaret savaşlarına hazırlanırken bu savaşın kaçınılmaz etkisi olarak fiyat artışlarının ve enflasyon baskısının tüm dünyayı etkileyeceğini tahmin etmek zor değil. Bu ortamda, yatırımcıların gözü yeniden emlak alanına yöneldi zira emlak tarihsel olarak, enflasyona karşı bir koruma aracı kabul edilir. Dünyanın finans ve kültür başkenti olarak tanıdığımız Londra da emlak yatırımcılarının gözdesi konumunda bulunuyor.

Londra, yalnızca Birleşik Krallık'ın değil, aynı zamanda dünyanın en önemli finans, kültür ve eğitim merkezlerinden biri ve yüksek yaşam kalitesi, köklü tarihi ve küresel bağlantıları sayesinde bu şehir, yüzyıllardır yatırımcıların radarında olan bir kent. Dünyanın her yerinden Londra’ya eğitim almak için gelen öğrencileri, bu şehirde iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen iş adamlarını ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Londra, dünyanın en büyük ekonomik faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor.

Dahası, emlak yatırımcıları için Londra’nın emlak piyasası, uzun vadeli istikrarı ile biliniyor. Ekonomik dalgalanmalara rağmen, başkentteki gayrimenkul değerleri genellikle yukarı yönlü bir eğilim gösteriyor. Bu durum, yatırımcılara hem sermaye kazancı hem de kira getirisi açısından önemli avantajlar sunuyor.

Londra’da konut mu yoksa ticari emlak yatırımı mı?

Londra, hem konut hem de ticari mülklerde yüksek kira getirisi potansiyeline sahip bir şehir. Şehrin bazı bölgelerinde kira gelirleri, mülk değerine oranla oldukça caziptir. Ayrıca, İngiltere’deki bazı vergi düzenlemeleri, doğru planlama yapıldığında yatırımcılara avantaj sağlayabilir. Özellikle kurumsal yatırımcılar için çeşitli vergi teşvikleri bulunduğunu da unutmamak gerekiyor.

Ancak elbette bu yatırım sırasında profesyonel emlak danışmanlığı almak da büyük önem taşıyor. Nusel Gündeş tarafından kurulan emlak danışmanlığı şirketi NGIML bu alanda Türkiye’den ve dünyadan Londra’da emlak yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara 5 yıldır danışmanlık hizmeti veriyor. NGIML, konut alım, satış, kiralama ve yönetim alanlarında kişiye özel danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Aynı zamanda Birleşik Krallık’ın önemli emlak şirketlerinden biri olan Berkeley Group’un Premier Club acentesi olan NGIML, Berkley Group’un Londra’daki ve Güney İngiltere’deki önemli emlak projelerinin satışını da gerçekleştiriyor.

NGIML’nin hizmetleri arasında şunlar yer alıyor:

Pazarlama

Alım sürecinde yapım firmalarıyla sıkı pazarlık

İlerleme güncellemeleri için düzenli toplantılar

Beklenen kira getirisini sunma

Doğru kiracıyı seçmek için yerel emlakçılarla iletişime geçme

Muhtemel kiracı adayıyla kirayı müzakere etme ve anlaşma

Beklenen satış fiyatını sunma

Mülkiyet Yönetimi

Kiracı giriş ve çıkış sürecini yönetme

Kiracı anlaşmazlıklarıyla ilgilenme

Düzenli mülk denetimleri gerçekleştirme

Olası tamirat ve tadilatları organize etme

7/24 ulaşılabilir destek

Ağ Oluşturma

Yatırımcıyı mortgage, hukuk ve vergi alanında uzman profesyonellerle bir araya getirmek.

NGIML’in temsilciğini yaptığı Berkeley Grup projelerinden bazıları ise şunlar:

TwelveTrees Park, West Ham

3.800’den fazla yeni konut, 12 dönüm yeşil alan ve West Ham’da yeni bir istasyon girişiyle 22 yıllık büyük bir dönüşüm projesi. Beş büyük ulaşım hattı ile Canary Wharf’a sadece birkaç dakika uzaklıkta.

Oval Village, Oval

Nine Elms ve Battersea’nin yanındaki önemli bir dönüşüm bölgesinde yer alan şık daireler koleksiyonu. Northern & Victoria hatları ile mükemmel ulaşım bağlantılarına, özel spor salonuna ve çatı bahçesine sahiptir. NGIML, 2024 yılında Oval Village projesinin en çok satış yapan acentesi seçildi

Poplar Riverside, Poplar

CanaryWharf’a sadece dört dakika mesafede, 2.800’den fazla yeni konuttan oluşan proje seçkin bir topluluk içeriyor. Projenin sakinleri 20 metrelik yüzme havuzu ve spor salonu gibi dünya standartlarında sosyal alanlar ile sahil yaşamının tadını çıkarıyor.

NGIML hakkında daha fazla bilgi almak ve iletişim kurmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

Web: www.ngiml.com

Email: nursel@ngiml.com

Telefon: +44 7762 574 877

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