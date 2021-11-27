Dünyanın gündemi Güney Afrika’da ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün dün Omicron olarak adlandırıldığı yeni varyant. Belçika, varyantın tespit edildiği ilk Avrupa ülkesi oldu. İsrail’den de vaka bildirimi geldi. Varyant isimleri Yunan alfabesinden geliyor. Normalde sıralamaya göre Varyant Nu olarak adlandırılması bekleniyordu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü yeni varyantı ‘Omicron’ olarak adlandırdı. Mirror’a göre bunun nedeni WHO’nun ‘new’ (yeni) kelimesiyle karıştırılacağına inanıp omicron kelimesini kullanması.

TRT Haber yayınına katılan Jackson Lab. Ens. Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz ve Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni varyantı değerlendirdi.

Prof. Dr. Unutmaz: Neredeyse alfabede harf kalmadı

Prof. Dr. Unutmaz yeni varyanta omicron adının verildiğini, ‘omicron’un Yunan alfabesinde “O” harfine denk geldiğini söyledi:

“A’dan başladık O’ya kadar geldik. Neredeyse alfabede harf kalmadı. Bu varyantların içinden birkaç tanesi rekabetçi oluyor diyelim. Şu ana kadar çıkan varyantlar asrasında “alfa” ve “delta” dünyayı ele geçirdi. Diğer varyantlardan hiç bahsetmiyoruz aslında. Bu varyanttaki en büyük endişemiz de “delta”dan daha bulaşıcı olması. Yoksa bu varyantlar devamlı olacaktır. Bu varyantlar “Daha ölümcül olacak, daha kötü hale gelecek” anlamına da gelmez. Bu çok yeni bir virüs olduğu için bizi şaşırtmaya devam ediyor, çok hızlı mutasyona uğruyor. Ben bunların çok çok artarak devam edeceğini zannetmiyorum. Ama 1-2 tane daha sürpriz yapması beklenebilir. Onun için aşılama oranı yükselene kadar tedbirleri devam ettirmemiz şart.”

Prof. Dr. İlhan: Varyantın görüldüğü Güney Afrika’da vakalar patladı

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, süper varyantın bulaşıcılığına dikkati çekti, Güney Afrika’da vakaların bir anda patladığını söyledi:

“Güney Afrika’da vaka sayısı salı günü 868, çarşamba günü 1275, perşembe günü 2 bin 465 olarak açıklandı. Patlayıcı tarzda bir artış var, bu çok ürkütücü. İnşallah sadece bulaştırıcılığı yüksek bir varyanttır. Bulaştırıcılığının yüksek olması yanında inşallah öldürücülüğü yüksek değildir. Şu anda bakıldığında 50 mutasyon ve 30’dan fazlası virüsün dış yüzeyinde. Bunlar virüsün canlı yüzeylerine yapışmasını sağlıyor. Yapışmanın çok artacağından endişe ediyoruz. Nitekim rakamlar da bunu gösteriyor. Çok fazla sosyalleşmeden kaynaklanıyor aslında baktığımızda. Güney Afrika’da aşı oranı yüzde 24-25, yani çok düşük olduğunu da dile getirmek gerekiyor. Hem aşı oranının az olması hem de bu şekilde bir varyantın ortaya çıkmasıyla beraber kalabalıkta bir araya gelme bu durumu karşımıza çıkardı. Bu nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Esas endişe etmemiz gereken öldürücülüğün yüksek olup olmadığı. Bu nedenle biz tedbiri elden bırakmamalıyız. Ülkemizin bir kapatma yapması çok doğru bir yaklaşım oldu. Önlemleri baştan almak gerekiyor çünkü bulaş yolu halihazırda aynı.”

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