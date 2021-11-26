Güney Afrika’nın en ünlü halk sağlığı uzmanı, milyarderlerden Afrika’da yeni tespit edilen koronavirüs varyantlarıyla mücadeleye yardım etmelerini istedi. Tulio de Oliveira, Afrika’nın varyantları kontrol etmek ve yok etmek için finansal desteğe ihtiyacı olduğunu söylüyor. (Nu varyantı nedir başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

Güney Afrika’nın Salgın Müdahale Merkezi Direktörü Tulio de Oliveira, twitter’dan milyarderleri etiketleyerek yaptığı açıklamada ülkedeki yeni COVID-19 vakalarının çoğundan sorumlu olan yeni varyantın, sonuçları açısından “gerçekten endişe verici” olduğunu söyledi

de Oliveira, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffet gibi milyarderleri, Dünya Bankası ve IMF’yi bu yeni varyantla mücadele için finansal desteğe çağırdı.

de Oliveiara twitter’dan şu mesajları paylaştı:

Bilimsel bilgiler konusunda çok şeffaf olduk. Tespit ettik, verileri herkese açık hale getirdik ve enfeksiyonlar artmakta olduğu için alarma geçtik. Bunu, potansiyel olarak büyük bir ayrımcılığa maruz kalmasına rağmen ülkemizi ve dünyayı korumak için yaptık.

This new variant, B.1.1.529 seems to spread very quick! In less than 2 weeks now dominates all infections following a devastating Delta wave in South Africa (Blue new variant, now at 75% of last genomes and soon to reach 100%) pic.twitter.com/Z9mde45Qe0 — Tulio de Oliveira (@Tuliodna) November 25, 2021

Bu yeni varyant, mutasyon düzeyinde gerçekten endişe verici. Güney Afrika ve Afrika’nın dünyaya yayılmaması için onu kontrol etmek için (finansal, halk sağlığı, bilimsel) desteğe ihtiyacı olacak. Yoksul ve yoksun nüfusumuz maddi destek olmadan karantinaya alınamaz.

Bu yeni varyant B.1.1.529 çok hızlı yayılıyor gibi görünüyor! 2 haftadan kısa bir süre içinde, Güney Afrika’daki yıkıcı bir Delta dalgasının ardından tüm enfeksiyonlara hakim oluyor (Mavi yeni varyant, şu anda son genomların %75’inde ve yakında 100’e ulaşacak %)

Oliveira yeni varyantın normal bir PCR testi ile tespit edilebildiğini söylüyor.

Güney Afrika, B.1.1.529 varyantını tespit etme ve alarmı çalma konusundaki hızlı tepkisi nedeniyle övgü aldı.

B.1.1.529, virüsün hücrelere bağlanan kısmında 32 mutasyona sahip. Bu, virüsü daha bulaşıcı ve mevcut aşıları karşı daha az etkili hale getirebilir.