Güney Afrika’nın en ünlü halk sağlığı uzmanı, milyarderlerden Afrika’da yeni tespit edilen koronavirüs varyantlarıyla mücadeleye yardım etmelerini istedi. Tulio de Oliveira, Afrika’nın varyantları kontrol etmek ve yok etmek için finansal desteğe ihtiyacı olduğunu söylüyor. (Nu varyantı nedir başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

Güney Afrika’nın Salgın Müdahale Merkezi Direktörü Tulio de Oliveira, twitter’dan milyarderleri etiketleyerek yaptığı açıklamada ülkedeki yeni COVID-19 vakalarının çoğundan sorumlu olan yeni varyantın, sonuçları açısından “gerçekten endişe verici” olduğunu söyledi

de Oliveira, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffet gibi milyarderleri, Dünya Bankası ve IMF’yi bu yeni varyantla mücadele için finansal desteğe çağırdı.

de Oliveiara twitter’dan şu mesajları paylaştı:

This new variant, B.1.1.529 seems to spread very quick! In less than 2 weeks now dominates all infections following a devastating Delta wave in South Africa (Blue new variant, now at 75% of last genomes and soon to reach 100%) pic.twitter.com/Z9mde45Qe0

— Tulio de Oliveira (@Tuliodna) November 25, 2021