Piyasaların gündeminde bugün Nu varyantı var. Çünkü, bilim insanları ve sağlık yetkilileri, Güney Afrika, Botsvana ve Hong Kong’da tespit edilen “endişe verici” sayıda mutasyona sahip bir koronavirüs varyantını yakından takip ediyor. DSÖ, B.1.1.529’u tartışmak ve resmi olarak endişe verici tür olup olmayacağına karar vermek için toplantı yapacak. WHO adlandırma şemasında virüsün ‘Nu’ olarak yer alması bekleniyor. Peki, Nu varyantı B.1.1.529 nedir? Farkı ne? Neden endişe veriyor? İşte detaylar:

NU VARYANTI NEDİR? NEDEN ENDİŞE VERİYOR?

Güney Afrika ve Botsvana’nın yanı sıra Güney Afrika’dan Hong Kong’a seyahat eden 1 kişide de görülen ve “süper varyant” olarak nitelendirilen tür 32 mutasyona sahip. Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Nadir görünmesi nedeniyle varyantın çok bulaşıcı olmadığı tahmin ediliyor.

Businnes Insider’ın haberine göre ise B.1.1.529 olarak adlandırılan varyant, virüsün insan hücrelerine bağlanan kısmında, mevcut aşıların ve antikor tedavilerinin hedefi olan spike protein olarak adlandırılan kısmında 32 mutasyona sahip.

Uzmanlar , mutasyonların virüsü daha bulaşıcı hale getirebileceğinden ve antikor tepkisinden kaçınmasına yardımcı olabileceğinden endişe ediyor, ancak bu kanıtlanmadı. Ayrıca mutasyonların virüsü daha ölümcül hale getirip getirmediği de net değil.

Virolog Tom Peacock daha önce tek bir varyantta görmediği mutasyon kombinasyonları olduğunu söylüyor ve bu durumu endişe verici olarak nitelendiriyor.

University College London Genetik Enstitüsü müdürü Francois Balloux bu kadar çok sayıda mutasyon gerçeğinin, varyantın kronik bir enfeksiyondan evrimleştiğini işaret ediyor olabileceğini söyledi. Bu bağışıklığı baskılanmış bir kişi olabilir.

İLK OLARAK 11 KASIM’DA TESPİT EDİLDİ

B.1.1.529 ilk olarak 11 Kasım’da tespit edildi. Güney Afrika’da 77 vaka, komşu Botswana’da dört vaka ve Hong Kong’da bir vaka tespit edildi. Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Hong Kong vakası Güney Afrika’ya seyahat eden bir kişiye atfedildi .

YENİ VARYANTIN DİĞER VARYANTLARDAN FARKI NE?

Bilim adamları, B.1.1.529’un , virüsün vücuttaki hücrelere girişinde önemli bir rol oynayan spike proteininde yüksek sayıda mutasyon taşıdığını söylüyor . Araştırmacılar hala önceki türlerden daha bulaşıcı mı yoksa daha öldürücü mü olduğunu belirlemeye çalışıyorlar.

Cambridge Üniversitesi’nde klinik mikrobiyoloji profesörü olan Ravi Gupta, Çarşamba günü Twitter’da B.1.1.529 varyantının “endişe verici” olduğunu söyledi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, dünya çapında en yaygın varyant olan son derece bulaşıcı Delta varyantı, spike proteininde 11 ila 15 mutasyona sahip. Süper varyantta ise bu sayı 32

Dr. Michelle Groome ise önleyici tedbirlerin yeni varyantın yayılmasını sınırlamada “büyük bir etkiye” sahip olabileceğini söyledi. Groome, “Bu, bireylerin aşı olmaları, maske takmaları, el hijyeni uygulamaları, sosyal mesafeyi korumaları ve iyi havalandırılmış alanlarda toplanması gerektiği anlamına geliyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü ve vakaların çoğunun tespit edildiği Güney Afrika’dan sağlık yetkilileri , varyantı görüşmek üzere Cuma günü toplanacak .

YENİ VARYANT NEREDEN GELDİ?

Peki, yeni varyant nereden geldi? Bu konuda net bir bilgi yok, sadece spekülasyon var. Bloomberg’in haberine göre Londra’daki UCL Genetik Enstitüsü’nden bir bilim insanı muhtemelen, bağışıklık sistemi baskılanmış bir kişinin, muhtemelen tedavi edilmemiş bir HIV/AIDS hastasında kronik bir enfeksiyon sırasında gelişmiş olabileceği görüşünde. Geçen yıl Güney Afrika’da tanımlanan bir mutasyon olan beta varyantının da HIV bulaşmış bir kişiden gelmiş olabileceği ihtimali ortaya çıkmıştı.

AB AFRİKA’NIN GÜNEYİNDEN UÇUŞLARI DURDURACAK

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Komisyon, üye ülkelerle yakın koordinasyon içinde, virüsün B.1.1.529 varyantıyla ilgili bir endişe nedeniyle Afrika’nın güneyinden uçuşları durdurmayı önerecek.” ifadelerini kullandı.

İngiltere de Güney Afrika ve Botsvana’da görülen söz konusu varyant sebebiyle Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve’yi “kırmızı listeye” almıştı.