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Yeniden değerleme oranı açıklandı

Yeniden değerleme oranı 2024 için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

27 Kasım 2024 | 09:16
Yeniden değerleme oranı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendiği kaydedildi. Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

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Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Papilon Savunma (PAPIL) bedelsiz tarihi belli oldu
Kuyaş Yatırım (KUYAS) bedelsiz tarihi belli oldu
Hitit Bilgisayar (HTTBT) bedelsiz tarihi belli oldu
İnfo Yatırım (INFO) bedelsiz tarihi belli oldu
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) bedelsiz tarihi belli oldu
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SPK başkanı duyurdu: Açığa satış yasağı kalkacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi
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