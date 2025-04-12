Bireysel kullanımda günlük sürüş için keyifli bir yolculuk sunan Dio, ticari kullanımda ise düşük yakıt tüketimi ve uzun vadeli kullanım ömrü vadediyor.

Hava soğutmalı, yakıt enjeksiyonlu, "Smart Power" (eSP) motoru, şasisi ve "Honda Kombine Fren Sistemi" (CBS) sayesinde Dio, kullanıcılarına dengeli bir sürüş sağlıyor. Tasarımı, düz zemini ve 17,7 litre hacimli sele altı saklama alanıyla fonksiyonel çözümler sunan modele, kullanıcılara ceplerindeki anahtarla kontağı ve koltuk kilidini kontrol edebilmesini sağlayan "akıllı anahtar" donanımı eklendi.

Dio, "inci kar beyazı", "gece dalgası mavisi", "inci Jüpiter grisi" ve "şeker kırmızı" olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle yarından itibaren 135 bin lira fiyatla Honda'nın motosiklet bayilerinde satışa sunulacak.

Yenilenen Honda Dio, 109 silindir hacimli, çift supaplı, çoklu hava soğutmalı, yakıt enjeksiyonlu, hafif ve dayanıklı eSP motoruyla verimli bir performans sunuyor. 7 bin 500 d/d'de 6,4 kilovat güç ve 5 bin 570 d/d'de 9 nanometre tork üretimiyle yüksek verimlilik sağlayan model, 4,9 litrelik yakıt deposuyla 260 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. "Euro 5+" uyumlu Dio'nun "start-stop" özelliği, düşük yakıt tüketimini destekliyor.

Honda Dio satış fiyatı

Tavsiye edilen satış fiyatı

180.000 TL

Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı

135.000 TL

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Motor Tipi

Hava soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindirli, SOHC, eSP+

Genişlik (mm)

685

Motor Hacmi (cc)

109

Uzunluk (mm)

1870

Maksimum Güç HP (kW) @ d/d

8,7 HP (6,4 kW) @ 7500 d/d

Vites Sayısı

Sonsuz Oran

Maksimum Tork (Nm @d/d)

9,0 Nm @ 5750 d/d

Yükseklik (mm)

1100

Dingil Mesafesi (mm)

1255

Yakıt Tüketimi (L)

1.8

Sele Yüksekliği (mm)

760

Yakıt Kapasitesi (L)

4.9

Enjeksiyon Sistemi

PGM-FI

Yerden Yükseklik (mm)

150

Şanzıman Tipi

Otomatik Vites (CVT)

Islak Ağırlık (Kg)

96

Ön Süspansiyon

81mm hareket mesafeli teleskopik çatal

Arka Süspansiyon

İkili süspansiyon, alüminyum salıncak, 76 mm hareket mesafesi

Fren Sistemi

Kombine Fren Sistemi

Ön Fren

190 mm disk

Arka Fren

130 mm kampana

Ön Lastik

80/90-14M/C 40P

Arka Lastik

90/90-14M/C 46P