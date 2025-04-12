Bireysel kullanımda günlük sürüş için keyifli bir yolculuk sunan Dio, ticari kullanımda ise düşük yakıt tüketimi ve uzun vadeli kullanım ömrü vadediyor.
Hava soğutmalı, yakıt enjeksiyonlu, "Smart Power" (eSP) motoru, şasisi ve "Honda Kombine Fren Sistemi" (CBS) sayesinde Dio, kullanıcılarına dengeli bir sürüş sağlıyor. Tasarımı, düz zemini ve 17,7 litre hacimli sele altı saklama alanıyla fonksiyonel çözümler sunan modele, kullanıcılara ceplerindeki anahtarla kontağı ve koltuk kilidini kontrol edebilmesini sağlayan "akıllı anahtar" donanımı eklendi.
Dio, "inci kar beyazı", "gece dalgası mavisi", "inci Jüpiter grisi" ve "şeker kırmızı" olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle yarından itibaren 135 bin lira fiyatla Honda'nın motosiklet bayilerinde satışa sunulacak.
Yenilenen Honda Dio, 109 silindir hacimli, çift supaplı, çoklu hava soğutmalı, yakıt enjeksiyonlu, hafif ve dayanıklı eSP motoruyla verimli bir performans sunuyor. 7 bin 500 d/d'de 6,4 kilovat güç ve 5 bin 570 d/d'de 9 nanometre tork üretimiyle yüksek verimlilik sağlayan model, 4,9 litrelik yakıt deposuyla 260 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. "Euro 5+" uyumlu Dio'nun "start-stop" özelliği, düşük yakıt tüketimini destekliyor.
Honda Dio satış fiyatı
Tavsiye edilen satış fiyatı
180.000 TL
Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı
135.000 TL
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor Tipi
Hava soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindirli, SOHC, eSP+
Genişlik (mm)
685
Motor Hacmi (cc)
109
Uzunluk (mm)
1870
Maksimum Güç HP (kW) @ d/d
8,7 HP (6,4 kW) @ 7500 d/d
Vites Sayısı
Sonsuz Oran
Maksimum Tork (Nm @d/d)
9,0 Nm @ 5750 d/d
Yükseklik (mm)
1100
Dingil Mesafesi (mm)
1255
Yakıt Tüketimi (L)
1.8
Sele Yüksekliği (mm)
760
Yakıt Kapasitesi (L)
4.9
Enjeksiyon Sistemi
PGM-FI
Yerden Yükseklik (mm)
150
Şanzıman Tipi
Otomatik Vites (CVT)
Islak Ağırlık (Kg)
96
Ön Süspansiyon
81mm hareket mesafeli teleskopik çatal
Arka Süspansiyon
İkili süspansiyon, alüminyum salıncak, 76 mm hareket mesafesi
Fren Sistemi
Kombine Fren Sistemi
Ön Fren
190 mm disk
Arka Fren
130 mm kampana
Ön Lastik
80/90-14M/C 40P
Arka Lastik
90/90-14M/C 46P