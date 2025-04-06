Yeri olmadığı için 210 metrekarelik çadırda 300 tavukla başladı... Şimdi ise 5 bin yumurta üretiyor...

Kışın sert ve uzun geçtiği şehirlerden Erzurum'da çadırda başladığı yumurta üretimini tesiste sürdüren girişimci talebe yetişemiyor.

1 10 yıl önce başladı Aziziye ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Özhan Ceylan, yaklaşık 10 yıl önce mahallesinde kurduğu 210 metrekarelik çadırda 300 tavukla başladığı kümes yumurtacılığını tesise dönüştürmek istedi. Üretimini artırmayı hedefleyen Ceylan, yaklaşık bir yıl önce aynı yere 500 metrekare kapalı alanda betonarme yapıda tesis kurdu.

2 Sayıyı 7 bine çıkarttı Tavuk sayısını 7 bine çıkaran Ceylan, bakım, besleme, etiketleme ve toplama işlerinde kendisine destek olan çocuklarıyla günlük 5 bin yumurta üretiyor. Ürettiği yumurtaları Erzurum ve çevre illerdeki marketlere pazarlayan ve talebe yetişmekte zorlanan Ceylan, tesisteki tavuk sayısını 20 bine çıkarıp pazar ağını genişletmeyi hedefliyor.

3 "Yerimiz olmadığı için tavukçuluğa çadırda başladık" Bu işin ata mesleği olduğunu ifade eden Ceylan, "Hikayemiz çok uzun, bu iş ortaokulda başlayan sevdadır bizde. Öncelikle tavukçuluğa yerimiz olmadığı için çadırda başladık. Çok soğuk olduğunda tavukları üşüttük, yazın da sıcaktan zayiatlar oldu ve verimde düşüş yaşandı. Zarar ettiğimiz günler oldu ama azmin gücüyle işimizin peşini hiç bırakmadık. 20 bin kapasiteli betonarme yer yaptık, Allah'ın izniyle yakında bu sayıya çıkacağız." dedi. Ceylan, kendi çaba ve girişimleriyle kurduğu tesiste tavuklarını soğuktan koruduğunu ve üretiminin de arttığını anlattı.

4 Hayvancılığa da başladık Çetin kış şartlarına rağmen uzun yıllar çadırda yumurta üretirken çok zorluk çektiklerini dile getiren Ceylan, "Kapasitemiz az olduğu için şimdilik taleplere cevap veremiyoruz ama tam 20 bin tavuk kapasitesiyle çalıştığımızda talepleri karşılayacak duruma geleceğiz. İnsanların süt ve et isteği olunca yumurtanın yanı sıra hayvancılığa da başladık. Üretim için gerekli tüm sertifikalarımız, belgelerimiz var." diye konuştu.

5 "Erzurum şartlarında soğuğa göğüs gerdik" Ceylan, yumurtaları Artvin, Erzincan, Trabzon ve Rize gibi çevre illerdeki bazı müşterilerine gönderdiklerini belirterek, 20 bin tavukla üretim için zamana ihtiyacının olduğunu dile getirdi. Bu işi ailecek yapmanın önemine değinen Ceylan, "Yıllarca bu işi yaptığımız için müşteri potansiyelimiz gelişti ama biz Erzurum şartlarında soğuğa göğüs gerdik ve istediğimiz hedeflere tam ulaşamadık. Hedeflerimiz büyük. Özellikle tavukçuluk, canlı hayvancılık yapmak tek adam işi değil." ifadelerini kullandı.