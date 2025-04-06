ARA
DOLAR
37,99
0,14%
DOLAR
EURO
41,62
-0,75%
EURO
GRAM ALTIN
3710,38
-2,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
9379,83
-1,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Yeri olmadığı için 210 metrekarelik çadırda 300 tavukla başladı... Şimdi ise 5 bin yumurta üretiyor...

Yeri olmadığı için 210 metrekarelik çadırda 300 tavukla başladı... Şimdi ise 5 bin yumurta üretiyor...

Aziziye ilçesi Adaçay Mahallesi'nde yaşayan, 3 çocuk babası Özhan Ceylan, yaklaşık 10 yıl önce mahallesinde kurduğu 210 metrekarelik çadırda 300 tavukla başladığı kümes yumurtacılığını tesise dönüştürmek istedi.

06 Nisan 2025 | 16:01
Son Güncellenme: 06 Nisan 2025 | 16:37
Yeri olmadığı için 210 metrekarelik çadırda 300 tavukla başladı... Şimdi ise 5 bin yumurta üretiyor...

Kışın sert ve uzun geçtiği şehirlerden Erzurum'da çadırda başladığı yumurta üretimini tesiste sürdüren girişimci talebe yetişemiyor.

1 10 yıl önce başladı

10 yıl önce başladı Aziziye ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Özhan Ceylan, yaklaşık 10 yıl önce mahallesinde kurduğu 210 metrekarelik çadırda 300 tavukla başladığı kümes yumurtacılığını tesise dönüştürmek istedi. Üretimini artırmayı hedefleyen Ceylan, yaklaşık bir yıl önce aynı yere 500 metrekare kapalı alanda betonarme yapıda tesis kurdu.

2 Sayıyı 7 bine çıkarttı

Sayıyı 7 bine çıkarttı Tavuk sayısını 7 bine çıkaran Ceylan, bakım, besleme, etiketleme ve toplama işlerinde kendisine destek olan çocuklarıyla günlük 5 bin yumurta üretiyor. Ürettiği yumurtaları Erzurum ve çevre illerdeki marketlere pazarlayan ve talebe yetişmekte zorlanan Ceylan, tesisteki tavuk sayısını 20 bine çıkarıp pazar ağını genişletmeyi hedefliyor.

3 "Yerimiz olmadığı için tavukçuluğa çadırda başladık"

"Yerimiz olmadığı için tavukçuluğa çadırda başladık" Bu işin ata mesleği olduğunu ifade eden Ceylan, "Hikayemiz çok uzun, bu iş ortaokulda başlayan sevdadır bizde. Öncelikle tavukçuluğa yerimiz olmadığı için çadırda başladık. Çok soğuk olduğunda tavukları üşüttük, yazın da sıcaktan zayiatlar oldu ve verimde düşüş yaşandı. Zarar ettiğimiz günler oldu ama azmin gücüyle işimizin peşini hiç bırakmadık. 20 bin kapasiteli betonarme yer yaptık, Allah'ın izniyle yakında bu sayıya çıkacağız." dedi. Ceylan, kendi çaba ve girişimleriyle kurduğu tesiste tavuklarını soğuktan koruduğunu ve üretiminin de arttığını anlattı.

4 Hayvancılığa da başladık

Hayvancılığa da başladık Çetin kış şartlarına rağmen uzun yıllar çadırda yumurta üretirken çok zorluk çektiklerini dile getiren Ceylan, "Kapasitemiz az olduğu için şimdilik taleplere cevap veremiyoruz ama tam 20 bin tavuk kapasitesiyle çalıştığımızda talepleri karşılayacak duruma geleceğiz. İnsanların süt ve et isteği olunca yumurtanın yanı sıra hayvancılığa da başladık. Üretim için gerekli tüm sertifikalarımız, belgelerimiz var." diye konuştu.

5 "Erzurum şartlarında soğuğa göğüs gerdik"

"Erzurum şartlarında soğuğa göğüs gerdik" Ceylan, yumurtaları Artvin, Erzincan, Trabzon ve Rize gibi çevre illerdeki bazı müşterilerine gönderdiklerini belirterek, 20 bin tavukla üretim için zamana ihtiyacının olduğunu dile getirdi. Bu işi ailecek yapmanın önemine değinen Ceylan, "Yıllarca bu işi yaptığımız için müşteri potansiyelimiz gelişti ama biz Erzurum şartlarında soğuğa göğüs gerdik ve istediğimiz hedeflere tam ulaşamadık. Hedeflerimiz büyük. Özellikle tavukçuluk, canlı hayvancılık yapmak tek adam işi değil." ifadelerini kullandı.

6 Tesiste daha rahat üretim yapıyoruz

Tesiste daha rahat üretim yapıyoruz Ceylan'ın kızı Saliha Berra da çadırda üretim yaptıklarında imkanların çok kısıtlı olduğunu, şimdiki tesiste daha çok ve rahat üretim yaptıklarını söyledi. Kardeşleriyle babasına yardım ettiklerini dile getiren Ceylan, "İşimiz genellikle tavukların yumurtasını ve etrafı toplamak. Bu işi seviyorum. Bana düşen her işi yaparım, etiketlemeden temizliğe kadar iş yaparak babama yardım ediyorum." ifadelerini kullandı.
0
  • ALTIN GRAM - TL 3710,38 -2,32%
  • ALTIN ONS 3037,42 -2,46%
  • BIST 100 9379,83 -1,1%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,999 0,643%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42305 0,95238%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,5 0,5021%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,9947 0,1434%
  • EURO/DOLAR 1,0964 -0,8196%
  • EURO/TURK LIRASI 41,6192 -0,749%
  • STERLIN/DOLAR 1,29013 -1,51868%
Borsa Haberleri
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Tofaş (TOASO) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (3 Nisan)
GERİ
İLERİ
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Tofaş (TOASO) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (3 Nisan)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL