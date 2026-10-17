Jeep Avrupa pazarındaki büyüme stratejisini Paris'te duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep Avrupa Başkanı Xavier Peugeot tarafından duyurulan yol haritası kapsamında marka, 2030'a kadar Avrupa'daki model sayısını 6'ya çıkarmayı ve yeni nesil Renegade'i yeniden pazara sunmayı hedefliyor.

Farklı platformlar ve güç aktarma sistemleriyle Avrupa SUV pazarındaki varlığını güçlendirmeyi amaçlayan Jeep, ürün gamındaki her model için dört tekerlekten çekiş (4x4) seçeneği sunmayı planlıyor.

Markanın büyüme stratejisinin önemli adımlarından birini, ilk kez 2014'te satışa sunulan Renegade modelinin yeni nesliyle yeniden ürün gamına dahil edilmesi oluşturuyor. Bugüne kadar Avrupa'da 610 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Renegade'in yeni neslinin 2030'a kadar pazara sunulması öngörülüyor. Jeep, yeni Renegade ile Avrupa'nın öne çıkan SUV segmentlerinden birindeki varlığını güçlendirmeyi ve daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmayı amaçlıyor.

Avrupa SUV pazarının yüzde 90'ına hitap edilmesi hedefleniyor

Jeep, 2030'a yönelik ürün stratejisi kapsamında B, C ve D-SUV segmentlerindeki konumunu güçlendirmeyi planlıyor. Markanın B-SUV segmentindeki modeli Avenger, satışa sunulduğu tarihten bu yana yaklaşık 300 bin adetlik satış rakamına ulaşırken, yeni Compass modeli de C-SUV segmentindeki ürün gamını destekliyor.

Jeep, Recon modeliyle yeniden giriş yapmayı planladığı D-SUV segmentindeki varlığını, 2028'de ürün ailesine ekleyeceği yeni bir modelle genişletmeyi hedefliyor. Bu kapsamda farklı müşteri beklentilerine ve kullanım ihtiyaçlarına yönelik daha geniş bir SUV ailesi oluşturmayı amaçlayan marka, 2030 itibarıyla Avrupa SUV pazarının yaklaşık yüzde 90'ına hitap eden bir ürün portföyüne ulaşmayı öngörüyor.

Markanın yeni dönem stratejisinde, içten yanmalı, hibrit ve tamamen elektrikli güç aktarma sistemlerinin bir arada sunulması da yer alıyor. Jeep, çoklu enerji ve platform yaklaşımıyla müşterilerine farklı motor teknolojileri arasından seçim yapma olanağı sağlamayı planlıyor.

Şirket, 2030 sonrasına yönelik çalışmalarında da değişen şehir yaşamı ve mobilite ihtiyaçlarına uygun yeni araç konseptlerini değerlendiriyor. Bu doğrultuda markanın geçmişindeki Willys gibi modellerden ilham alan, kompakt boyutları ve elektrikli teknolojileriyle öne çıkan yeni mobilite çözümleri üzerinde çalışılıyor.

Jeep, şehir içi kullanıma uygun olmasının yanı sıra arazi kabiliyeti de sunan araçlarla farklı müşteri gruplarına ulaşmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jeep Avrupa Başkanı Xavier Peugeot, markanın köklü geçmişinden ilham alarak ürün stratejisini geliştirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Jeep'in gelecek stratejisine ilişkin değerlendirmede bulunan Peugeot, "Renegade gibi ikonik modellerimizden ve Jeep'in köklü DNA'sından ilham alan, yetenekli, kompakt ve elektrikli araçlara dayanan 2030 yol haritamızı teyit ediyoruz. Müşterilerimize, hayat onları nereye götürürse götürsün özgürce ilerleme imkanı sunmayı sürdüreceğiz." İfadelerini kullandı.