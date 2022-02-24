Son dakika haberleri.. Piyasalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya askeri operasyonu başlatmasının ardından hareketlendi. Brent petrolün varil fiyatı 2014’ten bu yana ilk kez 100 dolara aştı. Altının ons fiyatı da 1,941 dolar seviyesine yükseldi. Kripto para piyasasında da kayıplar başladı. Dolar 14 lirayı aştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Operasyonun başlaması, bölgede enerji arzının kesintiye uğrayacağına dair endişeleri artırdı. Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon altın fiyatlarındaki yükselişi de destekledi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3’ün üzerinde değer kazanarak 2014’ten bu yana ilk kez 100 doları gördü.

Saat 09:44 itibarıyla brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 artışla 102 dolara çıktı.

Yatırımcılar tarafından “güvenli liman” olarak değerlendirilen altının ons fiyatı Ocak 2021’den bu yana en yüksek seviye olan 1.949 doları görmesinin ardından 1.941 dolar seviyelerine geriledi.

Bu gelişmelerle Asya borsaları ve ABD ile Avrupa endeks vadeli kontratlarında düşüşler yüzde 3’e yaklaştı.

Dünyanın önde gelen iki buğday üreticisi konumundaki Rusya ve Ukrayna’daki gelişmelerin etkisiyle buğday fiyatlarında da yükseliş yüzde 6’ya yaklaştı.

Artan risk algısıyla tahvil piyasasına talebin arttığı da gözlenirken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,87’nin altını gördü.

Dolar/TL 14 lirayı aştı

Dolar/TL, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasıyla yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,8 üzerinde 14,2120 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,2 artışla 15,9810’dan, sterlin/TL yüzde 2,3 yükselişle 19,1570’ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 96,6 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise 1,1209 ile 31 Ocak’tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1,1250’den alıcı buluyor.

Saldırı kripto para piyasasını da vurdu

Operasyonun ardından Coingecko’da yer alan verilere göre kripto piyasalar yüzde 7.8 gerileyerek 1 trilyon 653 milyar dolara indi.

Bitcoin ise yüzde 7.9 düştü. BTC’nin fiyatı 34 bin 941 dolara geriledi. Uzmanlar Bitcoin’in 25 bin dolarlara kadar çekilebileceğini düşünüyor.

Ethereum ise yüzde 9.5 değer kaybetti. ETH’nin fiyatı 2 bin 398 dolara geriledi.

Ripple’daki değer kaybı ise yüzde 10’a yaklaştı. XRP’nin fiyatı 64 cente indi.

Dogecoin ise yüzde 11.6 oranında geriledi. DOGE 11 centi gördü.