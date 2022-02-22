Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon yükselirken olası bir savaş ihtimali tüm dünyayı endişelendiriyor. İnternette ise en çok arananlar arasında Rusya’nın askeri gücü ne kadar? Ukrayna’nın askeri gücü ne kadar? soruları var. Rusya’nın savunma harcamaları 42 milyar 149 milyon dolar. Ukrayna’nın savunmaya ayırdığı bütçesi 9 milyar 600 milyon dolar. İki ülkenin asker sayıları ve ordu güçleri ise şöyle:

RUSYANIN NE KADAR ASKERİ VAR? UKRAYNA’NIN KADAR ASKERİ VAR?

Global Firepower’ın 2021 raporuna göre Rusya ve Ukrayna’nın ordu güçleri şöyle: Rusya ordusu dünya sıralamasında ikinci sırada bulunuyor. Ukrayna ise dünya orduları arasında 25’inci sırada geliyor.

Toplam nüfusu 141 milyon olan Rusya’nın toplam askeri personeli 3 milyon 569 bin, aktif asker sayısı ise 1 milyon 14 bin.

Yaklaşık 44 milyon nüfuslu Ukrayna’nın toplam askeri personeli 1 milyon 245 bin, aktif asker sayısı 255 bin.

AA muhabiri, Rusya ve Ukrayna’daki açık kaynakların yanı sıra dünya ülkelerinin askeri güçlerine ilişkin analitik veri tabanları hazırlayan Global Firepower Kuruluşu (GFP) verilerine göre Rusya ve Ukrayna ordularının mevcut kapasitelerini derledi.

Askeri analistler, Ukrayna ordusunun 2014’e kıyasla daha güçlü ve hazırlıklı olduğu görüşünde birleşirken, Rus askeri envanterinin genişliği ise dikkat çekiyor. Ukrayna’nın askeri harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 2021’de 5,9 milyar dolarla yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti.

Rusya’nın ise ordusu için yaptığı harcamaların 2021’de gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 61,7 milyar dolarla yüzde 4,3 seviyesindeydi.

RUSYA’NIN ASKERİ GÜCÜ NE KADAR? UKRAYNA’NIN ASKERİ GÜCÜ NE KADAR?

Rakamlarla Rusya’nın ve Ukrayna’nın askeri güçleri şöyle:

RUSYA’NIN KARADA VE HAVADA ÖNEMLİ BİR ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Rus ordusunun, 850 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 200 bin de paramiliter kuvveti bulunurken, Ukrayna ordusunun 250 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 50 bin de paramiliter kuvveti var.

Kara kuvvetleri anlamında da Rusya 12 bin 420 tank, 30 bin 122 zırhlı araç, 6 bin 574 kundağı motorlu topçu, 7 bin 571 çekili topçu ve 3 bin 391 mobil roketatar ile Ukrayna’ya karşı üstünlüğe sahip.

Rus hava kuvvetlerinde 772 savaş uçağı, 739 saldırı uçağı ve 2 binden fazla helikopter bulunurken, Ukrayna’ya ait 69 savaş uçağı, 29 saldırı uçağı ve yaklaşık 60 helikopter var.

Rusya, 1 uçak gemisi, 15 muhrip, 70 denizaltı ve 11 fırkateynle, muhrip veya denizaltısı bulunmayan, sadece bir firkateyne sahip Ukrayna’ya karşı bu alanda da üstünlük kuruyor.

Rus yetkililerin vurguladığı önemli bir unsur da sahip oldukları nükleer başlık sayıları. Rus nükleer cephaneliğinde, 1600 adedi balistik füze ve stratejik bombardıman uçaklarına yerleştirilmek üzere 4 bin 490 savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor.

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