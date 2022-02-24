Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Harekatla ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de, “Saldırmayacağız, kendimizi savunacağız” dedi. Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

”Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ”Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

“‘Ukrayna’nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ”Putin, Ukrayna’ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna’nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin’i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı .” dedi.