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  • ASELSAN'ın GÖKALP İHA Önleme Sistemi sahada yeteneklerini gösterdi! Hedefini havada imha etti

ASELSAN'ın GÖKALP İHA Önleme Sistemi sahada yeteneklerini gösterdi! Hedefini havada imha etti

ASELSAN'ın geliştirdiği GÖKALP İHA Önleme Sistemi, düşman dronlarına karşı otonom müdahale imkanı sunuyor. Radar ve elektro-optik sistemler aracılığıyla tehditleri belirleyen GÖKALP, tespit edilen dronları avcı dronlar kullanarak etkisiz hale getiriyor.

ASELSAN'ın GÖKALP İHA Önleme Sistemi sahada yeteneklerini gösterdi! Hedefini havada imha etti

ASELSAN imzası taşıyan GÖKALP İHA Önleme Sistemi, düşman dronlarından kaynaklanan tehditlere karşı geliştirilen teknolojiler arasında kendine yer buldu.

1 İHA önleme kalkanı sunuyor

İHA önleme kalkanı sunuyor

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ASELSAN GÖKALP, araca entegre yapısıyla tam mobilite ve maliyet etkin bir İHA önleme kalkanı sunuyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen, GÖKALP İHA Önleme Sistemi'nin demo faaliyeti, ASELSAN Oğulbey Teknoloji Üssü'nde gerçekleştirildi.

2 Havada imha etti

Havada imha etti

Faaliyet kapsamında hedef dron, AURA radarı tarafından tespit edilerek anlık veriler DRONEDEF sisteminin komuta kontrol yazılımı üzerinden GÖKALP E1 önleyici dronuna aktarıldı ve GÖKALP E1 hedef dronu doğrudan çarpma (hit-to-kill) yöntemiyle havada imha etti.

3 Entegre çalışma yeteneği ve önleme kabiliyeti bir kez daha kanıtlandı

Entegre çalışma yeteneği ve önleme kabiliyeti bir kez daha kanıtlandı

Farklı sistem bileşenlerinin entegre çalışma yeteneği ve önleme kabiliyeti, gerçekleştirilen bu başarılı faaliyet ile sahada da bir kez daha kanıtlandı.
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