Dijital lojistik platformu Tırport, Finberg liderliğinde ve mevcut yatırımcıların katılımıyla gerçekleşen yatırım turunu yaklaşık 2 milyon dolar ile tamamladı.

Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin, Tırport yatırımının Finberg'in lojistik teknolojileri alanındaki ilk yatırımı olduğunu belirterek, "Bu yatırımla Türkiye’deki lojistik sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden bir platformun büyümesine destek oluyoruz. Hem Türkiye'de hem de bölgede her geçen gün büyüyen lojistik sektörünün dijital dönüşümünü hızlandırma misyonuyla hareket eden Tırport'a yaptığımız bu yatırımın, sağladıkları hizmetlerin daha gelişmesinde ve yurt dışına açılma çalışmalarını hızlandırmasında önemli rol oynayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert ise Fibabanka olarak, Tırport gibi yenilikçi ve teknoloji odaklı şirketlere yatırım yaparak Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve girişimlerin fintek kaslarını güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Tırport'un da ödemeler konusunda çözüm ortağı olarak, lojistik teknolojisiyle finansal teknolojinin gücünü birleştiren bir iş birliği yarattık. Bu iş birliğiyle pazarın hem büyümesine hem de dijital dönüşümüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tırport kurucu ortağı Dr. Akın Arslan da, “Bu yatırımın Tırport’un global yolculuğunda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu, ilk defa bir Dijital Forwarder’ın bu süreçte yanına bir bankayı organik çözüm ortağı olarak aldığını” ifade etti.

Arslan, “Türkiye’de taşımanın %90’ı karayollarıyla yapılıyor, her gün 100 milyon doların üzerinde navlun ödemesinin yapıldığı ülkemizde %5’in üzerinde bir pazar payına ulaşmayı, 300 binin üzerinde bireysel kamyon sahibinin yük aradığında akla gelen ilk adres olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Kamyoncular, Fibabanka güvencesiyle ödemelerini alacak

Fibabanka, yapılan yatırım bir parçası olarak Tırport'un ödeme servislerinin çözüm ortağı oldu. Bu işbirliği sayesinde, Tırport ile çalışan kamyoncular, yüklerini teslim ettikten sonra 24 saat içinde Fibabanka güvencesiyle ödemelerini almaya başlayacak.

Tırport'un aracılık yaptığı bu ödeme hizmetinin sektördeki hizmet anlayışını dönüştürmesi bekleniyor.

Geliştirdiği artırılmış zekâ destekli teknolojilerle tüm dijital platformlardan (iOS, Android, web) hizmet veren ve 100 bini aşkın üye kamyoncusu olan Tırport da bu yeni yatırımla pazarda "dijital forwarder" olarak liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. ​​​​​​​



