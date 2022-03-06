Kimya, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding, bu yıl 300 milyon dolarlık yatırım hedefliyor. Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, 2022’yi temkinli fakat satın alma fırsatlarının kollanacağı bir yıl olarak planladıklarını ifade ediyor.

Son yıllarda kimya sektöründe önemli satın almalara imza atan Akkök Holding, inorganik büyüme hamlesini devam ettirecek.

Bu yıl 300 milyon dolarlık bir yatırım gündemiyle çalışmalarına yön veren holding, 2022’yi temkinli fakat satın alma fırsatlarının da değerlendirileceği bir yıl olarak planlıyor.

Enerji, kimya ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren holdingin, özellikle kimya sektöründe yeni fırsatları değerlendirmesi bekleniyor.

Geçen yılı yaklaşık 4 milyar dolarlık bir ciro ile kapattıklarını söyleyen Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, bu yıl ise yapacakları yatırımların da katkısıyla dolar bazında ortalama yüzde 7 büyüme hedeflediklerini aktarıyor.

Ahmet Dördüncü ile grubun yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.