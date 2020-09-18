Önümüzdeki dönemde ürün ailesini genişletmeyi planlayan Partnera, müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek mevzuatların getireceği zorunlulukları fırsata çevirmeyi hedefliyor.

Bulut iş uygulamaları projelerindeki yaygınlıklarını artırmayı da planladıklarını söyleyen Partnera Satış ve Pazarlama Müdürü Yavuz Yıldırım, “2020’de yatırımlarımız en çok yeni ürünler için AR-GE çalışmalarında ve bulut bilişim alanında olacak” diyor.

Özlem Bay Yılmaz

obay@ekonomist.com.tr

Partnera, 2010 yılında, tamamı Oracle iş uygulamaları projelerinde danışmanlık faaliyetleri yürüten tecrübeli mühendisler tarafından kurulmuş bir teknoloji şirketi. Şirket; Oracle iş uygulamaları ve teknoloji alanlarında danışmanlık hizmeti vermek için çıktığı yolda, zaman içerisinde kompleks entegrasyon projelerine imza attığı, müşterileriyle birlikte farklı teknolojiler deneyimlediği, kendi ürünlerini geliştirdiği bir noktaya geldi.

“Müşteri-tedarikçi yaklaşımından ziyade, güvenilir bir işortağı olabilme hedefimiz geçtiğimiz on yılda bizi mütevazi bir danışmanlık şirketinden, alanında lider bir teknoloji şirketi haline getirdi” diyen Partnera Satış ve Pazarlama Müdürü Yavuz Yıldırım, 100 kişinin üzerinde kadrosu ve 50’yi aşkın müşterisiyle Partnera’nın, hem kendi ürünleri hem de danışmanlık faaliyetleriyle hizmet veren Türkiye’deki en büyük Oracle iş ortaklarından biri olduğunu söylüyor.

Yavuz Yıldırım sorularımız şöyle yanıtlıyor:

Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?

Temel faaliyet alanımız Oracle Kurumsal İş Uygulamaları (Oracle Bulut İş Uygulamaları ve Oracle e-Business Suite) üzerinde implementasyon, uygulama geliştirme ve destek faaliyetleri. İş uygulamalarının yanı sıra Oracle servis odaklı mimari ürünleri ile (SOA) entegrasyon projeleri, donanım kurulum ve yönetim çalışmaları ve kurumsal mobil uygulama geliştirme projeleri yürütüyoruz.

Diğer taraftan e-Dönüşüm ürün ailemizi de sürekli büyütmekteyiz. e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye ürünlerimize, e-Hesap Özeti ve e-Mutabakat ürünlerimizi de ekledik. Oracle iş uygulamalarıyla tamamen entegre çalışan bu ürünler şu anda Türkiye’deki Oracle iş uygulamaları müşterilerinin yüzde 80’i tarafından kullanılmakta.

e-Fatura konusunda ne gibi adımlar attınız?

Aslında e-Fatura konusunda Oracle alanında ilk çalışmayı yapan ve Oracle iş uygulamalarıyla e-Faturayı uçtan uca entegre eden ilk şirketiz. Bu çalışmayı 2013 yılında lojistik sektöründe lider bir müşterimizle birlikte yaptık ve sonrasında Türkiye’deki Oracle müşterilerinin çok büyük bir kısmında e-Fatura ve e-Defter ürünlerimiz hızlıca yaygınlaştı.

Partnera e-Dönüşüm ürünlerini ilk etapta Gelir İdaresi Başkanlığı ile doğrudan entegre olacak şekilde geliştirdik ancak sonrasında müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda özel entegratörlerle de entegre olan ikinci bir versiyonunu da portföyümüze kattık. Şu anda Partnera e-Dönüşüm ürünleri başta QNB eFinans olmak üzere büyük özel entegratörlerin hemen hepsi ile hazır entegrasyona ender ürünlerden.

e-Faturaya geçiş size nasıl bir katkı sundu?

Burada iki önemli faydadan bahsedebiliriz. Birincisi, müşterilerimize sağladığımız katma değerli projeler ile dijital dönüşüm yolculuklarına önemli bir destek vermiş olmak. e-Fatura projeleri ile birlikte müşterilerimizin fatura süreçlerini yeniden gözden geçirme ve iyileştirme fırsatı bulduk. Bununla birlikte, kâğıt kullanımı, arşivleme, gönderim maliyetlerini en aza indirdik.

Bu çalışmaları bir danışmanlık hizmetinden ziyade ürünlerimizle yapmamız müşterilerimizdeki güvenilir iş ortağı imajımızı oldukça güçlendirdi. Karşılıklı bir faydadan söz edebiliriz yani. İkinci en büyük katkısı ise yeni müşterilerle çalışma fırsatı yakalamamız oldu, mevcut müşterilerimizde yakaladığımız memnuniyet bize yeni müşterilere ulaşma fırsatı verdi.

Dijital dönüşüm ve e-Dönüşüm yolculuğunuz ne zaman başladı?

2013 yılında e-Fatura ve e-Defter mevzuatlarına uyumlu ilk e-Fatura ve e-Defter ürünlerini geliştirerek başladı.

Dijital dönüşüm ve e-Dönüşüm konusunda ne gibi adımlar attınız bugüne kadar?

Burada en önemli konu az önce de belirttiğim gibi, e-Dönüşüm konusunu her zaman bir danışmanlık hizmeti değil bir ürün olarak ele almamız oldu. Bu yaklaşımla, e-Fatura ve e-Defter ürünlerini geliştirdikten sonra, e-Arşiv ve e-İrsaliye ürünlerimizi geliştirdik. Bu ürünlere destek verecek çevre ürünler niteliğinde e-Hesap Özeti ve e- Mutabakat ürünlerimizi geliştirdik.

Ürünlerimize sürekli destek vermek amacıyla destek ekipleri kurduk ve müşterilerimizdeki fatura, defter, irsaliye süreçlerini sürekli izler ve gerektiğinde, proaktif yaklaşımla, sorunlara müdahale eder hale geldik. Ürünlerimiz doğrudan GİB tarafından yayınlanan tebliğlerle şekillendiği için buradaki mevzuatı da yakından takip ederek, ürünlerin sürekli uyumluluğunu sağlıyoruz.

Bu alanda son dönemde devreye aldığınız yatırımlar oldu mu?

e-Dönüşüm alanında en son çalışmalarımız e-İrsaliye ürünü konusunda oldu, bildiğiniz gibi temmuz ayında bir çok şirket için e-İrsaliye geçişi zorunlu hale geldi. Biz de tüm müşterilerimizde e-İrsaliye ürünümüzü canlı kullanıma geçirerek projelerini tamamladık.

Dijital dönüşümün ve e-Dönüşümün şirketinize nasıl bir katkısı oldu?

Bir ürün portföyümüzün oluşmasını sağladı bu dönüşüm. Müşteri ağımızı genişletti. En önemli katkılarından biri de e-Finans gibi alanında en iyi özel entegratörlerle hem ticari hem de teknolojik bir iş birliği fırsatı yakalamamız oldu.

Dijital dönüşüm konusunda bir ekibiniz var mı?

Evet, aslında birden fazla ekibimiz var. Dijital dönüşüm için ürün geliştiren bir geliştirme şirketimiz var. Bu şirket hem ilgili mevzuatları yakından izleyerek mevcut ürünlerin uyumluluklarını güncel tutuyor hem de mevzuat ve müşteri taleplerini değerlendirerek yeni ürünler geliştiriyor. Bir de destek ekiplerimiz var, buradaki arkadaşlarımız da müşterilerimizdeki ürünlerimizi sürekli izleyerek hem son kullanıcılara destek oluyor hem de ürünlerle ilgili kesintisiz bakım, destek faaliyeti veriyor.

QNB eFinans ile yapmış olduğunuz işbirlikleri hakkında bilgi verir misiniz?

e-Dönüşüm ürünlerini Oracle iş uygulamaları gibi ERP yazılımlarına entegre etmek ve daha sonra bu entegrasyonu sürdürülebilir tutmak hem bizim gibi iş ortaklarının hem de özel entegratörlerin en önemli gündemidir ve ciddi bir teknolojik yetkinlik ister.

Bu anlamda QNB eFinans ile çalışmaktan oldukça memnunuz. Bunun yanı sıra müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak için satış ve kanal ekiplerinin çabası, iş ortaklığı yaklaşımları, yeni müşterilere ulaşma konusundaki teşvik edici ve destekleyici yaklaşımları bizi QNB eFinans’ı özel entegratör olarak müşterilere önerme konusunda motive ediyor.

YENİ ADIMLARI NELER OLACAK?

AR-GE ÇALIŞMALARI

Önümüzdeki dönemde ürün ailemizi genişletmek istiyoruz. Bu amaçla satış ve ürün geliştirme ekiplerimiz büyük bir uyum içerisinde müşteri ihtiyaçlarını analiz ediyor ve AR-GE çalışmaları yapıyor. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nı da çok yakından takip ederek mevzuatların getireceği zorunlulukları fırsata çevirmeyi hedefliyoruz.

BULUT BİLİŞİM

Diğer taraftan dijital dönüşüm alanında en önemli Oracle iş ortaklarından biri olarak amacımız, bulut iş uygulamaları projelerindeki sayımızı ve yaygınlığımızı artırmak olacak. 2020 yılında yatırımlarımız en çok yeni ürünler için AR-GE çalışmalarında ve bulut bilişim alanında olacak. Son birkaç yıldır en çok odaklandığımız konuların başında bunlar geliyor.