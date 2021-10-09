Pandemi ile hızlanan dijital dönüşüm, fırsatlar kadar siber tehditleri de beraberinde getirirken, bilgi güvenliği alanında faaliyet gösteren CyberArts, farklı kurum ve kuruluşlarla stratejik projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

CyberArts, son olarak Türk Hava Yolları ile iş birliği yaptı. Bu proje ile Türk Hava Yolları siber olay müdahale süreçlerinde, CyberArts’ın yönettiği proje ile Türk mühendisler tarafından geliştirilen Binalyze AIR çözümünü de

portföyüne ekledi.

CyberArts Kurucusu ve Genel Müdürü Erdem Eriş, dijital dönüşümün, birçok avantaj sunarken, riskleri de beraberinde getirdiğine işaret etti.

Eriş, Türkiye ve dünyada yaşanan siber saldırılarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Siber saldırı yaşandığında, olay müdahale süreçlerindeki etkinlik en önemli parametredir. Pandeminin tetiklediği uzaktan çalışma kurgusuyla daha da yaygınlaşan siber olaylar, tüm kurumsal yapıları gün be gün daha fazla

tehdit ediyor. Bir siber olay yaşandığında SOC ekiplerinin olayın kaynağını ve etki alanını belirlemesi günler alabiliyor. Diğer taraftan KVKK gibi 72 saat içerisinde kişisel veri sızıntılarını bildirme yükümlülüğü getiren

regülasyonlar hızlı ve doğru analizi zorunlu hale getiriyor.”