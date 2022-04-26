Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın sosyal medya şirketi Twitter’ı toplam servetinin 5’te birini gözden çıkararak satın almak için anlaşması büyük ses getirirken, Twitter’da yeni bir dönemin de kapısı aralandı. Twitter hissedarlarına sahip oldukları her bir hisse için 54,2 dolar ödenmesi öngörülürken, şirketin en büyük 5 hissedarı arasında Musk ile birlikte ABD’li yatırım yönetim şirketi The Vanguard Group, yatırım bankası Morgan Stanley, BlackRock ve State Street Corporation’ın bulunuyor.

Twitter yönetim kurulu, dün Elon Musk’ın sosyal medya şirketini satın almak için hisse başına 54,20 dolarlık teklifini kabul ederken, şirketin toplam değeri de 44 milyar oldu. Bu da bugüne kadar teknoloji şirketlerinde değer olarak üçüncü en büyük satın alma olarak kayıtlara geçti. Daha önce Dell’in EMC’yi 67 milyar dolara ve AMD de Xilinx’i 50 milyar dolara satın almıştı.

Musk’un Twitter’ı 100 ülkenin GSYH’nın üzerinde bir ödeme ile servetinin 5’te birini gözden çıkararak satın alacak olması dikkati çekti.

Twitter’dan yapılan açıklamada, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından şirket, 2013’teki ilk halka arzından bu yana devam eden halka açık bir şirket olma özelliğini de yitirecek.

Haber sonrası dün yüzde 5,7 değer kazanan Twitter hisselerinin fiyatı, günü 51,7 dolardan tamamladı.

Musk’ın sosyal medya şirketini bu kadar yüksek bedelle satın alacak olmasına ilişkin spekülasyonlar yapılırken, sosyal medya platformlarının “ifade özgürlüğü, dezenformasyon ve bilgi akışına müdahale etme” gibi rollerini de tekrar gündeme getirdi.

Twitter’da 84,7 milyon takipçisi olan Elon Musk, kişisel hesabından yaptığı paylaşımlarla en büyük “kripto etkileyicisi” olarak biliniyor.

Kripto para birimlerinde gördüğü potansiyel hakkında Twitter’da son derece açık ifadeler kullanan Musk, bazı paylaşımlarıyla kripto paralarda rallilere neden oluyor. Musk’ın daha önce sıkça twitler attığı Dogecoin, Twitter’ın satış anlaşmasının olumlu sonuçlandığı haberleri ile yüzde 30’dan fazla yükseldi.

İlk olarak yüzde 9,2’lik hisse satın almıştı

Musk’ın Twitter’da kontrol sahibi olma isteği ilk olarak kendini nisan ayı başında hissettirmişti.

Dünyaca ünlü milyarder 4 Nisan’da Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın aldığını açıkladı. Söz konusu hisse satın alımının ardından Musk, “Twitter’ı iyileştirmenin” yollarını araştırmaya başladı.

Ancak yatırımıyla gündem olan Musk’ın şirketin yönetim kuruluna girmeyeceği belirtildi. Twitter Üst Yöneticisi Parag Agrawal, Musk’ın en büyük hissedar olduğunu belirterek kendisinin önerilerine açık olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Son teklifiyle ses getirdi

Şirketin yönetim kuruluna giremeyeceğinin belli olmasının ardından Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı başvuruyu güncelleyerek şirketin işlerinde pasif bir oyuncu olmayacağının sinyalini verdi.

SEC’e yaptığı bildirimde Twitter’ın tamamı için hisse başı 54,2 dolarlık teklif yaptığını belirten Musk, Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor’a yazdığı mektupta, Twitter’dan hisse aldığından beri şirketin mevcut haliyle gelişmeyeceğini anladığını ve Twitter’ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerektiğini aktardı.

Musk, söz konusu satın alma teklifinin ise “en iyi” ve “son teklifi” olduğunu belirterek, “Kabul edilmezse Twitter’ın hissedarı olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk’ın o günkü hisse fiyatı ile piyasa değeri 37 milyar dolar olan bir şirket için 44 milyar dolarlık teklifte bulunması büyük ses getirdi.

“Zehir hapı”na rağmen Musk ile masaya oturuldu

Musk’ın Twitter’ı neden almak istediği tartışma konusu olurken, bu durum bazı çevreler için endişe kaynağına dönüştü.

Hatta Twitter Yönetim Kurulu, Musk’ın şirketi satın almasını engellemek amacıyla “zehir hapı” olarak da adlandırılan bir önlem aldı ve sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etti.

Söz konusu önlemin potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkını koruduğu, Musk’ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15’inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği belirtildi.

Twitter Yönetim Kurulu’nun aldığı bu önlemin Musk’ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk’ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği kaydedildi.

Yeni haftanın başında Musk’ın Twitter’ı satın almak için sosyal medya şirketinin yönetim kuruluyla görüşmelere başladığı haberleri geldi.

Musk, 46,5 milyar dolarlık finansman sağlamıştı

Söz konusu teklifinin ardından bir diğer tartışma konusu da Musk’ın 44 milyar doları nasıl finanse edeceği oldu.

SEC’e yapılan bildirimde, anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiği kaydedildi.

Musk’ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilen bildirimde, Morgan Stanley dahil bazı bankaların da 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği aktarıldı.

Twitter hissedarları her bir hisseleri için 54,2 dolar alacak

ABD medyasında Elon Musk’ın Twitter Yönetim Kurulu ile masaya oturduğuna ilişkin haberlerin yer almasının ardından anlaşma haberi de çok geçmeden geldi.

Twitter’dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk’a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Twitter hissedarlarının sahip oldukları her bir hissesi için nakit olarak 54,2 dolar alacağı aktarıldı.

Twitter hissedarları arasında kimler bulunuyor?

Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone ve Noah Glass tarafından 2006’da kurulan Twitter’ın hisselerin yaklaşık yüzde 80’i özel şirketler ve yatırım fonları dahil olmak üzere kurumlara ait bulunuyor.

Şirketin en büyük hissedarları arasında ABD’li yatırım yönetim şirketi The Vanguard Group yüzde 10,3’lük hisse ile ilk sırada yer alıyor.

Vanguard Group’un yönetimi altında 31 Ocak 2022 itibarıyla yaklaşık 8,1 trilyon dolarlık varlığın bulunduğu kaydediliyor.

Twitter’ın ilk 5 hissedarı sıralamasında Vanguard Group’u yüzde 9,2’yle Elon Musk, yüzde 8,4’le yatırım bankası Morgan Stanley, yüzde 6,5’le küresel yatırım yönetim şirketi BlackRock ve yüzde 4,5’le kurumsal yatırım hizmetleri sağlayıcısı State Street Corporation takip ediyor.

Twitter’ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey ise yüzde 2,25’lik paya sahip. Dorsey’in şirketin satılmasıyla eline 1 milyar dolardan fazla para geçeceği hesaplanıyor.

Musk, Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmeyi hedefliyor

Musk’ın yönetiminde Twitter’da yeni dönemin nasıl şekilleneceği en büyük merak konuların biri olarak öne çıkıyor.

Ünlü milyarder Musk, Twitter’ı “insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanı” olarak tanımlıyor.

Twitter’ın muazzam bir potansiyele sahip olduğunu belirten Musk, ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını engelleyerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istediğini belirtiyor.

Musk’ın Twitter’ı satın alması, ifade özgürlüğü ve sosyal medya platformlarının bilgi akışını düzenlemedeki rolü hakkındaki tartışmaları da gündeme getiriyor.

Bundan sonra ne olacak?

Twitter, Musk ile anlaşmanın detaylarını “Form 8-K” olarak bilinen dosyada SEC’e dört iş günü içinde bildirmesi bekleniyor.

Şirketin ilk çeyreğe ait finansal sonuçlarını da Perşembe günü açıklaması planlanıyor. Şirket, anlaşmanın ayrıntılarına veya finansal sonuçları için bir konferans görüşmesi yapmayı planlamıyor.

SEC tarafından yapılacak değerlendirme, sürecin bundan sonra nasıl devam edeceğine ilişkin ayrıntıların da belli olmasını sağlayacak.

Ayrıca Musk’ın Twitter ile anlaşması, hissedarların oylamasına sunulacak ancak oylamanın tarihi henüz açıklanmadı.

Halka açık bir şirket olan Twitter’ın hisselerinin satışı ve borsa kotundan çıkarılması genel kurulda kabul edilip SEC tarafından da onaylanması durumunda ortaklar hisselerini belirlenen fiyat ve şartlarda Musk’a satabilecekler ya da hisseleri elinde tutarak halka açık olmayan bir şirketin ortağı olarak kalmaya devam edecekler.

Genel kurulda alınacak karar ve SEC’in tutumu, sürecin nasıl devam edeceği ve hisse sahibi yatırımcıların yapması gereken konuları da netleştirmesi bakımından dikkatle takip edilecek.