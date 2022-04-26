Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Peki, Elon Musk twitter’da neleri değiştirecek? İşte detaylar…

Twitter’dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk’a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter’ın özel bir şirket haline geleceği kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Musk, “İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır.” ifadesini kullandı.

Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istediğini belirten Musk, Twitter’ın muazzam bir potansiyeli olduğunu, onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcılarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti. Musk, ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak haline getirerek, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istediğini söyledi:

Peki, Elon Musk twitter’da neleri değiştirecek? Musk daha önce yapmak istediği 4 değişikliği şöyle açıklamıştı:

1-İÇERİK DENETİMİNİN GEVŞETİLMESİ VE DENETİME İNCE AYAR

Musk, Twitter’dan sık sık modern çağın “kamusal şehir meydanı” olarak bahsediyor. Twitter’da neye izin verilip verilmediği, Musk’ın şirketteki hissesini açıklamadan önce hakkında tweet attığı bir konu. Musk, Mart ayının sonunda kullanıcıların Twitter’ın ifade özgürlüğünü koruduğuna inanıp inanmadıklarını soran bir anket düzenlemiş ve sonuçlarının “çok önemli” olacağını söylemişti. Musk’ın “İşleyen bir demokrasi için ifade özgürlüğü şarttır. Twitter’ın bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna 2 milyon katılımcının yaklaşık %70’i hayır cevabını vermişti.

Musk’ın tweet’lerine dayanarak Twitter’da daha gevşek bir moderasyon için baskı yapabileceği yorumu yapılıyor.

2-SPAM BOTLAR VE KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI İLE SAVAŞ

Musk’ın twitter’da en rahatsız olduğu konular arasında spam botları da yer alıyor. Musk, Twitter’daki spam sorununu sinir bozucu olarak nitelendiriyor. Hatta şubat ayında Twitter’dan konuyla ilgili bir şeyler yapması için çağrıda bulunmuş ve “Bu daha ne kadar devam etmeli?” diye sormuştu. Bot hesaplar, otomatik mesajlar atarak çeşitli konuları gündemde tutmak için kullanılıyor. Musk’ın kripto para dolandırıcılığı konusunda kişisel olarak da sorunu var. Çünkü dolandırıcılar ünlüleri sahte hesaplarla taklit ediyor, gönderilen kripto para birimini ‘çoğaltma’ vaadiyle dolandırıcılık yapıyorlar. Algoritmada öne çıkmak içinse ünlülerin popüler tweetlerine cevaplar yazıyorlar. Bu dolandırcılık türünde en çok taklit edilen isimler arasında Elon Musk da var.

Musk, 14 Nisan’da TED 2022’deki bir röportajda “En önemli önceliğim spam ve dolandırıcılık botlarını ve Twitter’daki bot ordularını ortadan kaldırmak. Ürünü çok daha kötü hale getiriyorlar” dedi.

Musk, son açıklamasında da spam botlarını yenerek ve tüm gerçek insanların kimliğini doğrulayarak Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istediğini söyledi.

Bot olmayan bütün gerçek kullanıcılara ‘mavi tik’ gelebileceği belirtiliyor.

3. ALGORİTMA DEĞİŞİKLİĞİ

Musk’ın geçmişte gündeme getirdiği bir başka nokta da Twitter’ın toplumu şekillendirmedeki rolüyle ilgili. Hatta geçen ay takipçilerine Twitter’ın algoritmasının “açık kaynak” olması gerekip gerekmediği konusunda bir anket yaptı.

Musk, Twitter’ın algoritmayı açık kaynak haline getirebileceğini öne sürmüş ama bunun ne anlama geldiğini belirtmemişti. Jack Dorsey ise “Hangi algoritmanın kullanılacağı (ya da kullanılmayacağı) herkese açık olmalıdır” diye tweet atarak sonuçları onaylamıştı.

Musk, 24 Mart’ta, Twitter algoritmasında fiili önyargının kamu söylemi üzerinde büyük bir etkisi olduğu konusunda endişe duyduğunu tweet’ledi ve takipçilerini bu algoritmanın açık kaynak olup olmayacağı konusunda oy vermeye davet eden bir anket paylaştı.

Musk, bir TED konuşmasında ise twitter kullanıcılarının bir tweet’in sıralamasının düşürülüp düşürülmediğini veya promote ettirilip ettirilmediğini görebilmeleri gerektiğini söylemişti.

Musk, Twitter’ın kodlarının Github’da olması gerektiğini, böylece insanların hataları arayabileceğini ve değişiklik önerebileceğini de savunmuştu.

4. DÜZENLEME BUTONU

Musk, Twitter kullanıcılarının yıllardır istediği ‘düzenle’butonundan yana. Twitter’a bir gün ‘düzenleme’ özelliğinin gelebileceği uzun süredir konuşuluyordu. Çünkü böylece kullanıcılar en azından temel yazım hatalarını veya yanlış bilgileri, bağlantıları düzeltebilirler. Elon Musk’ın 80 milyondan fazla takipçisi geçen ay yaptığı bir ankette düzenle düğmesini desteklemişti.

2020’de Dorsey, twitter’ın muhtemelen asla bir düzenleme düğmesi eklemeyeceğini söylemişti. Dorsey röportajda “SMS metin mesajlaşma servisi olarak başladık. Hepinizin bildiği gibi, bir metin gönderdiğinizde, onu geri alamazsınız. İlk günlerde bu havayı ve o hissi korumak istedik” demişti.

Ama twitter’ın bir süredir düzenleme butonuna sıcak baktığı biliniyordu.