Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey, satış kararını destekliyor ve Elon Musk’ın şirkete liderlik edecek “tekil çözüm” olduğunu savunuyor. Dorsey, Twitter’ın halka açık bir şirket olarak faaliyet göstermesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve twitter’ı Wall Street’ten geri almanın “doğru ilk adım” olduğunu söyledi.

Dorsey, satış kararıyla ilgili yorumunda İngiliz rock grubu Radiohead’in ‘Everything in its right place’ (Her şey doğru yerinde) isimli parçasını paylaştı.

Twitter’ı sevdiğini belirten Dorsey, “Twitter küresel bir bilince en yakın şey. Buradaki fikir ve hizmet beni ilgilendiren tek şey. Twitter her zaman benim öncelikli konum ve en büyük pişmanlığım olmuştur. Wall Street ve reklam modeli Twitter’ın sahibi haline gelmişti. Twitter’ı Wall Street’ten geri almak ilk doğru adımdır” dedi.

Prensip olarak Twitter’ı kimsenin yönetmesini doğru bulmadığını belirten Dorsey’in açıklamaları şöyle:

“Twitter protokol seviyesinde bir kamu malı olmak istiyor, şirket değil. Şirket olması sorununu çözme konusunda Elon güvendiğim tek çözüm. (Elon’un) Bilincin ışığını yayma görevine güveniyorum. Elon’un ‘maksimum güvenilirliğe sahip ve kapsayıcı’ bir platform yaratma hedefi doğru bir hedeftir. Bu (Twitter CEO’su) Parag Agrawal’ın da hedefiydi ve onu bu yüzden seçtim. İkisine de şirketi imkansız bir durumdan kurtardıkları için teşekkür ediyorum. Doğru yol budur. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Twitter kamuoyu tartışmalarına hizmet etmeye devam edeceği için çok mutluyum, dünya genelinde ve yıldızlarda!”