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Yapay Zeka & İnsan: Havada F-16 ile it dalaşına girdiler

ABD ordusu bir testte gerçek bir pilotun kullandığı jet ile yapay zeka kontrollü modifiye F-16 arasında havada it dalaşı gerçekleştiğini duyurdu.

22 Nisan 2024 | 07:11
Son Güncellenme: 22 Nisan 2024 | 07:27
Yapay Zeka & İnsan: Havada F-16 ile it dalaşına girdiler

ABD ordusu tarafından gerçekleştirilen testte modifiyeli test uçağı F-16D X-62A ile bir F-16 havada it dalaşına girdi. ABD ordusu bu testin makine öğreniminin savaş uçaklarının savaşa girme şeklini nasıl değiştirebileceğini gösterdiğini söylüyor.

ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından yayınlanan görüntülerde, iki jetin saatte 1.200 mil hızla birbirlerinin etrafında manevra yaptığını gösteriyor. Kendi kendine uçan uçak, savunma ve saldırı manevraları yaparak mürettebatlı uçağa 2000 feet kadar yaklaştı. DARPA'nın sitesinde paylaşılan görüntüler için "Yapay zeka ve insan pilotlu F-16'lar arasındaki hava muharebe testleri, insan-makine işbirliği ve güvenilir açısından gösteriyor" denildi.

KİMİN KAZANDIĞI AÇIKLANMAYACAK

DARPA'nın ACE program yöneticisi Yarbay Ryan Hefron "İşler umduğumuzdan daha iyi veya daha hızlı ilerliyor, ancak daha fazla ayrıntı veremeyiz" dedi. DARPA it dalaşına hangi F-16'nın kazandığını ise açıklamadı. Insider'ın haberine göre ABD ordusu, yapay zeka kontrollü bir F-16 ile insanlı bir jet arasında it dalaşını kimin kazandığını, ulusal güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek söylemeyecek.

İNSAN PİLOT İÇİN DAHA KARMAŞIK HALE GELİYOR

Ancak ABD Hava Kuvvetleri Test Pilot Okulu Komutanı Albay James Valpiani, uçaktaki yapay zeka ajanlarının görevler arasında yükseltilebildiğini veya değiştirilebildiğini, bunun da düşman için it dalaşını potansiyel olarak karmaşık hale getirdiğini söyledi. Insider'ın haberine göre Valpiani "Yazılımda bir gecede değişiklik yapabildik. Yazılım değişikliklerini uçak beklerken, kalkışa hazırken ve hatta havadayken yükleyebildik. Aynı yapay zeka ajanının birden fazla versiyonu arasında havada, savaş setleri arasında geçiş yapabiliyoruz" dedi.

2020'DEKİ SİMÜLASYONLAR

Daha önce ABD basınına yansıyan haberlere göre 2020 yılında bir simülasyonda yapay zeka, bir insan operatöre karşı it dalaşını 5-0 kazanmıştı. Simülasyonda insan pilot hiç isabet kaydedememişti. Ancak o dönemki simülasyon bir tür video oyunu gibiydi ve Insider'a konuşan pilotlar, gerçek bir savaşta muhtemelen yapay zekanın kontrolündeki uçağın düşeceğini söylemişti. Ancak aradan geçen 4 yıllık süreçte yapay zekanın oldukça geliştiği görülüyor.

 

 

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