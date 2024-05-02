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Ajet'ten yurtdışına indirimli bilet kampanyası

Ajet, yurtdışına indirimli bilet kampanyası düzenliyor. İşte Ajet'in 'Aile Boyu Uçuş Keyfi %40 İndirimli' sözleriyle duyurduğu kampanyanın detayları:

02 Mayıs 2024 | 10:01
Ajet'ten yurtdışına indirimli bilet kampanyası

Ajet'in düzenlediği kampanya kapsamında tüm sınıflarda vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden %40 indirim sunuluyor. Kampanya 1 – 4 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak biletler ve 6 Mayıs–30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli. Açıklamaya göre kampanya aynı rezervasyon kaydında en az 3, en fazla 9 kişi bulunması koşulunda geçerli. Ajet, "Kampanya, Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) çıkışlı yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş veya tek yön, direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsamaktadır" diyor.

HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Ajet'in açıklamasına göre kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan ülkelerini kapsıyor.

DİĞER DETAYLAR

Ajet kampanya ile ilgili şu bilgileri de paylaşıyor:

  • Kampanya kapsamında alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.
  • Bilet değişikliği durumunda rezervasyondaki tüm yolcuların gidiş/dönüş seyahatinin birlikte olma zorunluluğu vardır.
  •  Gruptan/aileden ayrılan kişinin bileti indirimsiz ücrete tamamlanarak değişiklik yapılır. 
  • Rezervasyonda üç kişinin altına düşüldüğünde ise tüm yolcular için indirimsiz ücretler kullanılarak ve ücret farkı tahsil edilerek değişiklik yapılır.
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