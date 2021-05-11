Son dönemde hem ons altın hem de gram altın atağa geçmiş durumda. 11 Mayıs itibarıyla; mart ayı başında 1.683’lere kadar gerileyen ons altın 1.841’lere, şubat ayı sonunda 400 TL’lerde olan gram altın ise 490 TL’ye kadar yükseldi. Böylece gram altında son 6 ayın rekoru kırıldı. Onstaki hızlı çıkışta dolar endeksindeki değer kaybının etkisi görülürken, gram altın ise hem onstaki yükselişin hem de ateşi bir türlü sönmeyen ve 8,30’larda seyreden dolar kurundaki yukarı yönlü trendin etkisiyle yükselişe geçti.

Dolar kurunda yukarı yönde risklerin sürdüğünü söyleyen uzmanlara göre; dolar/TL’de 8,50 kritik direnç olarak izlenmeli. Bu eşik geçilirse TL’deki zayıflığın derinleşebileceği ve bu durumun da gram altın için pozitif olacağı kaydediliyor. Bu tabloda; gram altında teknik olarak 464 TL üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde eğilimin süreceğine ve olası düşüşlerin alım fırsatı verebileceğine dikkat çekiliyor.

2020 yılının genelinde yatırımcıların yüzünü güldüren ancak yıl sonuna doğru önemli geri çekilmelerle karşı karşıya kalan ve 2021’in ilk üç ayında da inişli-çıkışlı bir seyir izleyen altında, son dönemde oldukça hareketli bir görümüm hâkim. Özellikle nisan ayından itibaren hem ons hem gram altın tarafında yukarı yönlü ataklar yeniden başladı. Henüz 2020 yılında test edilen ons altındaki 2.064, gram altındaki 535 TL rekor seviyeleri görülemese de yaşanan yukarı yönlü trend, altın yatırımcıları tarafından merakla takip ediliyor ve akıllara da “2020 yılındaki gibi rekorlar yaşanır mı?” sorusunu getiriyor.

Hatırlanacağı gibi; 2020’ye 1.529 seviyesinden başlayan ons altın 2 Ağustos 2020’de 2.064 seviyesine kadar yükselirken, gram altın da 2020 başındaki 293 TL’den 7 Kasım 2020’de 535 TL’ye kadar rekor bir çıkış sergilemişti. Bu hızlı atakta en önemli etkenler; hem Türkiye’de hem de dünyada hızla yayılan COVİD-19 salgını, salgının yarattığı ekonomik belirsizlikler ve endişe olmuş ve yatırımcılar da böylesi kaotik bir ortamda güvenli limanlara yönelmişlerdi. 2020 sonlarında ise vakaların düşmesi, ekonomilerin yeniden açılması ve ülkelerden arka arkaya gelen aşı haberleri ile 2021 itibarıyla birçok ülkede aşılamanın başlamasıyla belirsizlik bulutlarının kısmen dağılması altında da yönü aşağı çevirmişti. 2020 yılını ons altın 1.898’den, gram altın ise 454 TL’den kapatmıştı.

GRAM ALTINDA SON GÖRÜNÜM

2021 Ocak-Mart döneminde de aynı nedenlerin etkisiyle yükseliş trendine giremeyen ve bant hareketi sergileyen altın için; özellikle mart sonundan itibaren vakaların yeniden artmaya başlaması, Türkiye dâhil birçok ülkenin pandemi önlemlerini yeniden artırması, kısmi ve tam kapanma kararları alınması ve aşılamada yaşanan sorunlar yatırımcıların yüzünü yeniden altına dönmesini tetikledi.

Özellikle gram altın tarafında önemli yükselişler yaşandı. Elbette bu durumda Türkiye özelinde yaşanan gelişmelerin ve risklerin de etkisi yüksek. 17 Şubat’ta 400 TL’nin altına, 397 TL’lere kadar gerileyen gram altın için 20 Mart önemli bir tarih oldu. Bu tarihte Naci Ağbal’ın TCMB başkanlığı görevinden alınması sonrası gram altın da yükselişe geçti. 19 Mart’ta 405 TL’lerde olan gram altın, TCMB başkan değişikliğinin ardından 22 Mart’ta 436 TL’lere yükseldi. Mart sonuna kadar 440-450 bandında hareket eden gram altın, mart ayını 453 TL seviyesinden tamamladı.

Nisan ayı da gram altının olumlu trend gösterdiği bir ay oldu. Ayın ilk 20 günü 450-460 TL bandında seyreden gram altın, ilk olarak 23 Nisan’da 479 TL ile 2021’in en yüksek seviyesini gördü. Aynı gün dolar/TL de 8,39’a kadar yükseldi. Mayıs ayına ise 471 TL’den başlayan gram altın, 10 günde yine hızlı bir çıkış sergiledi ve kademeli şekilde 470 TL’den 490 TL’lere atak yaptı. Kısa sürede yaşanan bu yükselişte en önemli etken ise; bir türlü ateşi sönmeyen ve 8,30’lardaki seyrini sürdüren dolar kuru ile mayıs ayı başında 1.793 seviyesinde olan ons altının 1.800 sınırına aşmayı başararak 1.840’lara kadar yükselmesi oldu. Tahvil getirilerinin düşmesine ek olarak Covid-19’da artan vaka ve ölüm sayılarının getirdiği endişelerin de fiyatlama mekanizmasına konu olduğunu not edelim.

ONS ALTINDA DA İBRE YUKARI

Ons altın yaşanan bu atağa da ayrı bir parantez açalım. ABD’de geçen hafta açıklanan 2021 Nisan ayı istihdam verileri beklentilerin gerisinde kaldı. Öyle ki yaklaşık 1 milyon kişi artması beklenen tarım dışı istihdam 266 bin kişilik arttı. Böylece ABD işsizlik oranı da yüzde 6,1’e yükseldi. Bu beklenmeyen durumun dolar endeksini aşağı çekmesi ve yaşanan değer kaybı sonucu ise ons altın 1.800 psikolojik seviyesini yukarı yönlü kırdı.

Önümüzdeki süreçte ABD’den gelecek beklentilerden uzak bir enflasyon rakamının ons altın fiyatında yaşanan değer artışını devam ettirebileceği üzerinde duruluyor. Ancak ons altında aşağı yönde düzeltme olasılığı da yüksek görülüyor ve özellikle 1.860-1.875 bölgesi altında kalındığı sürece bu düzeltme olasılığının masada duracağı uyarısında bulunuluyor. Yine yakın vadede 1.860-1.875 dolar arasındaki bölgede ons altın fiyatında yaşanan yükselişin yavaşlayabileceği kaydediliyor. Ancak bu bölgenin üzerine çıkılmasına neden olabilecek durumlarda yükselişin hızlanmasına karşı dikkatli olunması gerektiği de aktarılıyor.

TL’NİN SEYRİ ÖNEMLİ

Gram altın için de iyimser beklentiler sürüyor. Mart ayından bu yana yükseliş trendi etkisinde bulunan gram altın fiyatı için 490 TL’nin önemli bir direnç olduğu belirtilirken, TL’deki olası değer kazancıyla gram altın fiyatının 480-490 TL arasında dengelenebileceği analizi yapılıyor. Ancak TL’deki değer kayıplarının sürmesi ve ons altının da 1.870 sınırına ulaşmasının gram altını 497-500 TL bandına oturtabileceği de ifade ediliyor.

Alanında uzman isimlerle ons ve gram altındaki son görünümü değerlendirdik. Önümüzdeki döneme ilişkin senaryoları ve beklentileri masaya yatırdık. Emre Çayırlı, Rıdvan Baştürk ve Enver Erkan’ın ekonomist.com.tr’ye özel açıklamaları ve analizleri şöyle:

“Ons 1.870 dolara ulaşırsa gram altın da 497-500 TL’yi görebilir”

ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı: ABD’de nisan ayına ilişkin açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin gerisinde kalması geçen haftanın son işlem gününde dolar endeksinde değer kaybı yaşanmasına neden olmuştu. Yaklaşık olarak 1 milyon kişi artması beklenen tarım dışı istihdamın 266 bin kişilik artış kaydetmesi ve ABD işsizlik oranın 0,1 puan artışla yüzde 6,1 düzeyine yükselmesi dolar endeksinde yaşanan değer kaybına paralel olarak ons altın fiyatını da 1.800 doların üzerine taşıdı.

Bu hafta FED eyalet başkanlarının ekonomik görünüme ilişkin yapacakları değerlendirmeler başta olmak üzere Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon oranı verisi, dolar ve altın fiyatları üzerinde etki yaratabilir. FED başkanlarından şahin söylemler duymamız ve enflasyon oranında beklendiği gibi yıllık bazda geçen aya göre artış kaydedilmesi durumunda rüzgâr tersine dönebilir. Diğer yandan geçen hafta olduğu gibi beklentilerden uzak bir ABD enflasyon rakamı ons altın fiyatında yaşanan değer artışını devam ettirebilir.

Ons altın fiyatı, 2020 Ağustos ayında başlayan düşüş kanalı etkisinde hareket ediyor. Yakın süreçte 1.860 dolar seviyesinden geçen düşüş kanalın üst bandı için önemli bir direnç noktası. Diğer yandan kısa süre önce 1.800 dolar gerisinde oluşan sıkışmanın kırılması fiyatın 1.875 dolara yükselebileceğini gösteriyor. Yakın vadede 1.860-1.875 dolar arasındaki bölgede ons altın fiyatında yaşanan yükselişin yavaşladığını görebiliriz. Bu bölgenin üzerine çıkmasına neden olabilecek durumlarda yükselişin hızlanmasına karşı dikkatli olunmasında yarar var. Düşüş kanalı içerisinde hareketin devam etmesi halindeyse 1.800 ve 1.760 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Geçen hafta dolar/TL kurunun 8,38 seviyesine yükselmesi, gram altın fiyatında 480 TL üzerinin test edilmesini sağlamıştı. Haftanın son işlem gününde ons altın fiyatının 1.840 dolara yükselmesi ise gram altını da 489 TL’ye yükseltmişti. Mart ayından bu yana yükseliş trendi etkisinde bulunan gram altın fiyatı için 490 TL önemli bir direnç. Hafta başında Türkiye CDS priminin yeniden 400 puan gerisine gelmesi ilerleyen süreçte devam ederse dolar/TL paritesini 8,13 seviyesine doğru geriletebilir TL’deki değer kazancına bağlı olarak gram altın fiyatının 480-490 TL arasında dengelediğini görebiliriz. Ons altında yaşanan yükselişin 1.870 dolar seviyesine ulaşması halindeyse gram altının yeniden 497-500 TL bandını görme ihtimali bulunuyor. Gram altında 475 TL aşağısında geçilmediği sürece yukarı yönlü trend korunacak.

“Gram altında olası düşüşlerin alım fırsatı vermesini bekliyorum”

Stratejist Rıdvan Baştürk: Gram altında yükseliş eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Dolar kurunda yukarı riskin devam etmesi ve ons altında son dönemde yaşanan yükselişler gram altındaki yükselişleri destekliyor. Dolar kurunda bir süredir ‘yukarı yönde riskler’ üzerinde görüş bildiriyorum. Bu görüşüm devam ediyor. Geçen hafta ABD’den gelen çok zayıf istihdam verilerinin ardından dolar, küresel bazda ciddi bir değer kaybı yaşadı fakat dolar kurundaki düşüşler çok sınırlı kaldı. ABD 10 yıllık faizlerinin yüzde 1,60’ta seyretmesi dolar endeksindeki zayıflığın geçici olacağına yönelik sinyal veriyor.

Yurtiçinde enflasyon riskinin devam etmesi ve TCMB’nin sıkı duruş politikasından vazgeçme sinyalleri dolar kurunda yukarı yönde risk getiriyor. Teknik olarak 8,00 üzerinde kalınması yükselişleri destekleyecek. 8,50 ise kritik direnç olarak izlenmeli. Bu eşik geçilirse TL’deki zayıflık derinleşebilir. Bu da gram altın için pozitif olacak. TL’deki zayıflık beklentime paralel olarak gram altında da orta-uzun vadede yukarı yönde potansiyelin sürdüğünü düşünüyorum. Teknik olarak 464 TL üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde eğilimin sürmesini ve olası düşüşlerin alım fırsatı vermesini bekliyorum.

Ons altında ise aslında korelasyona uymayan hareketler söz konusu. ABD 10 yıllık faizler güçlü durmasına rağmen ons altında da güçlü bir duruş var. Ons altında aşağı yönde düzeltme ihtimalini yüksek görüyorum. Özellikle 1.867-1.875 bölgesi altında kalındığı sürece bu düzeltme ihtimali masada duracak.

“Uzun vadede altın enflasyon beklentilerinden destek alıyor”

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan: Yatırımcılar artan enflasyon risklerini değerlendirirken, ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin de özellikle işgücü piyasası özelinde ileriye yönelik para politikası ipuçlarını takip ediyor. FED üyelerinin tapering sürecinden kaçınan tutumları ve buna yönelik eğilimleri altın fiyatlarının 3 aylık sürenin en yüksek seviyesine çıkmasını sağlarken, enflasyon beklentilerindeki hareket de altın fiyatları ile doğrusallık gösteriyor.

Enflasyonun önümüzdeki 5 yıllık hızına ilişkin beklentiler, 5 yıllık break-even noktasındaki artışla beraber gösteriliyor. Emtia fiyatlarındaki artış, enflasyon beklentilerine de yukarı yönlü etki ediyor. Bu kapsamda tahvil piyasasının fiyatlaması da şekillenme gösterebilir. Ancak uzun vadede altının enflasyon beklentilerinden destek alması beklenen bir durum. Emtia fiyatları ve tedarik sıkıntılarından ileri gelen maliyet enflasyonu ile büyüme beklentilerini iyileştiren altyapı harcama planları ve salgınla ilgili teşvik önlemleri kanalından gelecek iyileşme ve talep etkisi enflasyonun durumunu karmaşıklaştırıyor. FED’in en çok zorlanacağı konu, enflasyon olarak öne çıkıyor.”