Borsa İstanbul'da üç hisseye yönelik yeni tedbirler devreye alındı. Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan karar doğrultusunda, söz konusu paylarda belirli bir süre açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak.

25 Aralık seans sonuna kadar devam edecek

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 25 Kasım 2026 tarihinde yapılan bildirimde, Teknika Plast (TKNKA), Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) ve Selçuk Ecza Deposu (SELEC) hisselerinde belirlenen süre boyunca açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacağı belirtildi.

Söz konusu paylara yönelik işlem kısıtlamaları, 26 Kasım 2026'da seansın başlamasıyla devreye alınacak. Tedbirler, 25 Aralık 2026'da seansın tamamlanmasına kadar geçerliliğini koruyacak.

VBTS tedbirleri ve açığa satışa ilişkin işlem esasları

Açıklamada, VBTS çerçevesinde uygulanan tedbirlerin, hisselerin işlem gördüğü pazar veya platforma ilişkin kurallardan, pazar değişikliklerinden ve farklı gerekçelerle yürürlüğe konulan işlem esaslarından bağımsız olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Bu doğrultuda, VBTS kapsamında alınan tedbirler, diğer düzenlemeler çerçevesinde uygulanan işlem esaslarından bağımsız olarak öngörülen süre boyunca geçerliliğini koruyacak.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 5 Aralık 2024 tarihli kararı doğrultusunda ise açığa satış işlemlerine yalnızca BIST 50 endeksinde yer alan hisselerde izin veriliyor.