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Altın rekora doymuyor

Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. 'Altın bugün ne kadar?' sorusu da internette çok arananlar arasında. İşte 8 Haziran 2023 saat 12.00 itibarıyla altın fiyatları ve altın yorumları..

08 Haziran 2023 | 10:50
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Altın rekora doymuyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.462 lira seviyesine çıkarak yeni rekorunu kırdı. 

Dün döviz kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 6,6 artışla 1.452 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.462 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.400 lira, Cumhuriyet altını da 9.710 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,2 azalışla günü 1.940 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.946 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle risk iştahının düşük seyrettiğini bildirerek, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının enflasyonla mücadelede istenilen sinyalleri alamamasının varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını kaydetti.

Dünya genelinde merkez bankalarının ardı ardına beklentilerin aksine karar aldığını belirten analistler, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıya yönelik öngörülerin yeniden belirsizleştiğini ve para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek hafta 25 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin öngörülerin yüzde 34 seviyesine çıktığını ifade etti.

Analistler, tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini hatırlatarak, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 1 Mayıs'tan bu yana en güçlü günlük yükselişi 12 baz puan artışla kaydederek yüzde 4,80'e çıktığını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

 

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