Apple'dan 2 gün arayla yeni zam... İşte yeni fiyatlar

Apple Türkiye son 1 ay içerisinde Apple marka ürünlerine üçüncü zammı yaptı.

1 ay içerisinde hayata geçirilen bu 3 zammın ardından iPhone fiyatları da katlandı. iPhone 14 Pro Max'ın en yüksek fiyatı 76 bin 499 TL'ye kadar yükselirken toplam üç hafta içerisindeki zam oranı yüzde 30'lara geldi.

iPhone 14'ün başlangıç fiyatı 42 bin 499 TL'ye çıkarken, 14 Pro başlangıç fiyatı ise 54 bin 999 TL'ye yükseldi.

3. zam sonrası Apple'da yeni fiyatlar

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 42 bin 499 TL

iPhone 14 Plus 128GB: 46 bin 999 TL

iPhone 14 PRO başlangıç fiyatı: 54 bin 999 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 72 bin 499 TL

iPhone 14 Pro Max Başlangıç fiyatı: 54 bin 999 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 76 bin 499 TL

iPHONE 12, 13, SE FİYATLARI

iPhone 13 MİNİ 128 GB: 28.499 TL

iPhone 13 128 GB: 31.999 TL

iPhone 12 64 GB: 28.499 TL

iPhone SE 64 GB: 19.499 TL