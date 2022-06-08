Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 18 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 998 bin lira, en yüksek 1 milyon 24 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artarak 1 milyon 18 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 673 milyon 685 bin 452,35 lira, işlem miktarı ise 678,83 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 685 milyon 993 bin 298,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Osmanlı Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.