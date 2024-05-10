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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,57, dolar/TL yüzde 0,40, avro/TL yüzde 0,29 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,68 değer kazandı.

10 Mayıs 2024 | 18:59
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 10.144,74 ve en yüksek 10.383,25 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,57 değer kaybederek 10.218,58 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,68 artışla 2 bin 448 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,51 artarak 16 bin 116 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 978 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 44 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,40 değer kaybederek 32,2160 liraya, avro yüzde 0,29 azalışla 34,7410 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,70 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,09 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,68 ile "Fon Sepeti" fonları oldu.

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