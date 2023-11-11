Yatırım araçlarının haftalık performansları: Altın kayıpla kapattı

BIST 100 endeksi, en düşük 7.738,66 ve en yüksek 7.942,82 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,85 değer kazanarak 7.771,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,92 azalışla 1.786 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,94 kayıpla 12.000 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 2.993 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.940 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,55 değer kazancıyla 28,5660 liraya, avro da yüzde 0,30 kazançla 30,5270 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,38 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,20 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,42 ile "Hisse Senedi" fonları oldu