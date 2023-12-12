En Zengin 100 listesine bu yıl giren 2 iş insanı

En Zengin 100 listesinin ilk sıralarında Koç Ailesi, Ali Sabancı ve kardeşlerinin oluşturduğu Şevket Sabancı Ailesi ile Erol Sabancı Ailesi, ilk sıralardaki yerlerini korudular. Bu yıl listeye iki yeni isim dahil oldu: Avrupa Konutları markasıyla tanınan Süleyman Çetinsaya ve yıl başında şirketini halka arz eden Astor Enerji'nin ana ortağı Şanlıurfalı Feridun Geçgel.

SÜLEYMAN ÇETİNSAYA:

AVRUPA KONUTLARI YILDIZINI PARLATTI

Gayrimenkul sektöründe 1911 yılından bu yana önemli projeleri hayata geçiren Artaş İnşaat holdingleşirken önemli bir adım attı ve geçen yıl sanayi alanına da girdi. Doğan Holding'e ait 60 yıllık Çelik Halat şirketinin yüzde 69,83’lük hissesini satın alan Süleyman Çetinsaya, Avrupa Konutları markasıyla gayrimenkul tarafında yeni projeler üretmeye de devam ediyor.

Çetinsaya liderliğindeki Artaş Holding, Avrupa Yakası'nda Bağcılar bölgesinde Avrupa Konutları Yenimahalle, Atakent bölgesinde Avrupa Konutları Ata projelerini sürdürüyor. Anadolu Yakası'nda Avrupa Konutları Yamanevler projesinin yanı başında Avrupa Residence Yamanevler projesine imza atan grup, Avcılar'da sanayi odaklı hayata geçirdiği Artaş Sanayi ve Ticaret Merkezi projesini de sürdürüyor.

FERİDUN GEÇGEL:

HALKA ARZ SONRASI YÜKSELEN DEĞER

Şanlıurfalı Feridun Geçgel lise eğitiminden sonra girişimciliğe adım atarak işlerini hızla büyüttü. Çalışma hayatına Özgüney Elektrik A.Ş. firmasını kurarak ve elektrik elektronik malzeme satışları yaparak başlayan Geçgel, 2005'te Astor'u satın alarak iş hayatında çıkışı yakaladı. Bu yıl başında halka arz edilen Astor Enerji'nin patronu Feridun Geçgel, zenginler listemize girmeyi başardı.

Halka arz öncesi piyasa değeri 750 milyon dolar olan şirketin şu anda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar dolar. 2014'ten bu yana Ankara ASO İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde birbiri ile entegre iki ayrı fabrikada faaliyetlerine devam Astor Enerji 90'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.