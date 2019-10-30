Enerjisa Enerji’de bayrak değişimi
Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan Enerjisa Enerji’nin 2018 yılından bu yana CEO’luk görevini üstlenen Ziya Erdem’in ayrılmasının ardından yerine Murat Pınar atandı.
Ayşegül Sakarya Pehlivan
asakarya@ekonomist.com.tr
2015’ten bu yana Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin genel müdürlüğü görevini yürüten Murat Pınar, profesyonel kariyerine 1998 yılında Siemens’te başladı.
2005’ten 2010 yılına kadar Nokia NSN’de sorumluluklar üstlendi. Pınar, 2010 yılında Enerjisa bünyesine dahil oldu.
2015 yılına kadar, 14 ilde 9 milyon müşteri ve 21 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti veren Enerjisa dağıtım bölgeleri Başkent, Ayedaş ve Toroslar organizasyonlarında çeşitli üst yönetici rollerinde bulundu.
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