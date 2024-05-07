Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (6 Mayıs)

Borsa İstanbul'da 4 şirket daha temettü dağıtmaya hazırlanıyor... İşte dün KAP'a yapılan açıklamalar:
1 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. BURCE
Pay başına brüt 1,6322412 TL, net 1,4690170 TL ödenmesi Genel Kurul onayına sunulacak. Teklif edilen tarih henüz netleşmedi.
2 VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. VAKKO
Genel Kurul onayına sunulacak teklifte yer alan nakit karı payı brüt 2,5000000 TL, net 2,2500000 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 04 Haziran 2024, ödeme tarihi 6 Haziran 2024.
3 EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. EGEEN
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirimde Genel Kurul onayına sunulacak kar payı miktarı duyuruldu. Buna göre Ege Endüstri pay başına brüt 103 TL, net 92.7 TL temettü ödenmesini Genel Kurul'a teklif edecek. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 31 Mayıs 2024.
4 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKY
Teklifte yer alan nakit karı payı brüt 0,4444444 TL, net 0,3999999 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 07 Haziran 2024, ödeme tarihi 11 Haziran 2024.
Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2023 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki kârından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 1.391.798.530,-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Esas Sözleşmemizin 25.maddesine göre aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza %40,00 net nakit kâr payı ve %20,00 pay biçiminde kâr payı verilmesini, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 07.06.2024 olarak belirlenmesini, pay biçiminde dağıtılacak kâr payının yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasını, tensiplerinize arz ederiz.
Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 500.000.000,-TL'lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt %44,44 (0,4444 TL), Net %40,00 (0,40 TL) nakit kâr payı verilecek, 100.000.000 TL bedelsiz pay olarak, hisseleri oranında, yasal sürecin tamamlamasını takiben hissedarlarımıza dağıtılacaktır" denildi.