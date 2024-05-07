Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (6 Mayıs)

Borsa İstanbul'da 4 şirket daha temettü dağıtmaya hazırlanıyor... İşte dün KAP'a yapılan açıklamalar:

1 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. BURCE Pay başına brüt 1,6322412 TL, net 1,4690170 TL ödenmesi Genel Kurul onayına sunulacak. Teklif edilen tarih henüz netleşmedi.

2 VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. VAKKO Genel Kurul onayına sunulacak teklifte yer alan nakit karı payı brüt 2,5000000 TL, net 2,2500000 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 04 Haziran 2024, ödeme tarihi 6 Haziran 2024.

3 EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirimde Genel Kurul onayına sunulacak kar payı miktarı duyuruldu. Buna göre Ege Endüstri pay başına brüt 103 TL, net 92.7 TL temettü ödenmesini Genel Kurul'a teklif edecek. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 31 Mayıs 2024.