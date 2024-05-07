Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. dün KAP'a yaptığı bildirimde genel kurul onayına sunulacak kar payı teklifini duyurdu. Teklifte yer alan nakit karı payı brüt 2,5000000 TL, net 2,2500000 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 04 Haziran 2024, ödeme tarihi 6 Haziran 2024.

VAKKO'DAN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre vergi öncesi 2.401.497.713,00 TL dönem karı elde edilmiştir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara (Yasal kayıtlar) göre 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait elde edilen vergi öncesi dönem karı 1.859.702.968,04 TL 'dir.

Bu doğrultuda, yapılan müzakere sonunda 2023 yılı kar dağıtım tablosunun onaylanmasına,

SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2023 yılı konsolide dönem karından esas sözleşmenin 33 üncü maddesi, 13 Nisan 2024 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, ve SPK tebliğleri ve Şirketimizin kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının; yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 1.948.190.869,28 TL net dağıtılabilir dönem karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

· Ortaklara dağıtılacak 400.000.000,00 TL brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,

· 997.578.308,40 TL'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına

Böylelikle 2023 yılı için, 160.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %250 Brüt, % 225 Net oranında toplam 400.000.000 TL Kâr Payının 4 Haziran 2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 30/05/2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.