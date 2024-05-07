Penta Teknoloji'den yüzde 71 kâr artışı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Penta Teknoloji, 2023'teki rekor finansal performansını bu yılın ilk üç ayında da sürdürdü. Şirketin 2024'teki ilk üç aylık konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69’luk artışla 6 milyar lira olurken, brüt karı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artışla toplam 434,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

"Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kazanç"ı (FAVÖK) yüzde 53 artarak 258,2 milyon liraya ulaşan Penta Teknoloji'nin FAVÖK marjı ise yüzde 4,3 oldu. Penta Teknoloji aynı dönemde 84,2 milyon lira vergi öncesi kar elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin, 34 yıllık yolculuğunda Türkiye’nin en güçlü ve güvenilir markalarından biri olmayı başardığını belirtti.

Bugün 40'tan fazla global ve yerel teknoloji markasıyla iş ortaklığı yaptıklarını belirten Erünsal, şunları kaydetti:

"Yüksek operasyonel kabiliyetimiz, deneyimli ekiplerimiz, dijital alt yapımız ve hizmetlerimizle Türkiye’nin öncü katma değerli teknoloji dağıtıcısı konumunda yer alıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde her adımımızda iş ortaklarımızın büyümesini de önceliğimize alıyoruz. Penta Entegrasyon, Penta Abonelik Yönetimi, Penta Depom, Penta Teknoloji Merkezleri gibi hizmetlerimizle sektörde fark yaratırken, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik inovatif ürün ve çözüm seçenekleri sunmaya ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımızla pazar büyüklüğü ve kârlılık açısından güçlü büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz."