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100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi

SPK, son bülteninde 5 şirketin bedelsiz ve 2 şirketin bedelli pay ihracını onayladı... Bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. de bulunuyor.

02 Ağustos 2024 | 05:26
Son Güncellenme: 02 Ağustos 2024 | 08:19
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi

SPK Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 420 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Şirket Mayıs 2024'te yüzde 700 bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurusunu duyurmuştu. Açıklamada "Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 480.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 420.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır" denilmişti. 
Bedelsiz kararıyla birinde hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası toplamda 800 lotu olacak. Yünsa, önümüzdeki günlerde bedelsiz süreciyle ilgili tarihleri duyuracak.

BEDELLİ VE BEDELSİZ ONAYI GELEN ŞİRKETLER

  • SPK bültenine göre Kurul, Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 51 liradan ilk halka arzını onayladı.
  • İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 100 milyon lira ve Seyitler Kimya Sanayi AŞ'nin 100 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımını onaylayan SPK, Türkiye Sigorta AŞ'nin 3 milyar 838 milyon 476 bin 637 lira, Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin 2 milyar 236 milyon 400 bin 779 lira, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 559 milyon 30 bin lira, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 379 milyon 57 bin 391 lira ve Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 420 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.
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