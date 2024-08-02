100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi

SPK Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 420 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Şirket Mayıs 2024'te yüzde 700 bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurusunu duyurmuştu. Açıklamada "Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 480.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 420.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır" denilmişti.

Bedelsiz kararıyla birinde hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası toplamda 800 lotu olacak. Yünsa, önümüzdeki günlerde bedelsiz süreciyle ilgili tarihleri duyuracak.

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