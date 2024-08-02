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SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları

SPK, son bülteninde 5 şirketin bedelsiz ve 2 şirketin bedelli pay ihracını onayladı... İşte bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 5 şirket...

02 Ağustos 2024 | 04:56
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları

SPK'nın son bültenine göre (1 Ağustos 2024) bedelsiz sermaye artımı onayı alan şirketler ve bedelsiz oranları şöyle:

1 YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YUNSA) % 700

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YUNSA) % 700 SPK Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 420 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Şirket Mayıs 2024'te yüzde 700 bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurusunu duyurmuştu. Açıklamada "Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 480.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 420.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır" denilmişti.

2 TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG) %330.46917

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG) %330.46917 SPK, Türkiye Sigorta AŞ'nin 3 milyar 838 milyon 476 bin 637 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Şirket, Haziran 2024'te yüzde 330,46917 bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurusunu duyurmuştu. Açıklamada, "Şirketimiz, kar dağıtımı kapsamında tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, 1.161.523.363 TL olan ödenmiş sermayesinin 3.838.476.637 TL bedelsiz artırılarak 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesinin tadil edilmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır" denilmişti.

3 DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. (DAPGM) %540.71687

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. (DAPGM) %540.71687 SPK, Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin 2 milyar 236 milyon 400 bin 779 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Şirket, yüzde 540,71687 bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştu.

4 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ULUUN) %292.73184

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ULUUN) %292.73184 SPK Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 559 milyon 30 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Şirket haziran ayında KAP'a yaptığı bildirimde "Şirketimizin 28.05.2024 tarihli Kap duyurusunda; çıkarılmış sermayenin, 2.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 559.030.000,-TL bedelsiz olarak artırılmak suretiyle 190.970.000,-TL'den 750.000.000,-TL'ye yükseltilmesine, oybirliği ile karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu, sermaye artırımı işlemlerine ilişkin şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6. maddesinin ve şirketimizin Res ve Ges faaliyetlerine yönelik olarakta "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesine ilişkin 04.06.2024 (Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır" açıklaması yapmıştı.

5 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OSMEN) %1809.9817

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OSMEN) %1809.9817 SPK Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 379 milyon 57 bin 391 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Bedelsiz sonrası hesabında 100 lot olan birinin bölünme sonrası toplamda 1909.98 lotu olacak.
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