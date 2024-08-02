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100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi

SPK, son bülteninde 5 şirketin bedelsiz ve 2 şirketin bedelli pay ihracını onayladı... Bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ de bulunuyor.

02 Ağustos 2024 | 05:18
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi

SPK, son bültenide 1 şirketin (Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ) ilk halka arz izahnamesinin onaylandığını duyurdu. Bültende 5 şirketin bedelsiz ve 2 şirketin de bedelli sermaye artırımına onay verildiği belirtildi. SPK'den bedelsiz onayı alan şirketler arasında Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ de bulunuyor. SPK Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 379 milyon 57 bin 391 lira (%1809.9817)  tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Bedelsiz kararıyla birinde hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası toplamda 1909.98 lotu olacak. Şirket, önümüzdeki günlerde bedelsiz süreciyle ilgili tarihleri duyuracak.

BEDELLİ VE BEDELSİZ ONAYI GELEN ŞİRKETLER


İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 100 milyon lira ve Seyitler Kimya Sanayi AŞ'nin 100 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımını onaylayan SPK, Türkiye Sigorta AŞ'nin 3 milyar 838 milyon 476 bin 637 lira, Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin 2 milyar 236 milyon 400 bin 779 lira, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 559 milyon 30 bin lira, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 379 milyon 57 bin 391 lira ve Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 420 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

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