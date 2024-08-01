Dünya 'Türk John Wick' diyor: Yusuf Dikeç, neden özel ekipman kullanmıyor?

Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024’ün sosyal medyada en çok konuşulan isimi oldu. Çok sayıda uluslararası medya kuruluşunun yanı sıra milyonlarca takipçili hesaplar Yusuf Dikeç'le ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

OLİMPİYAT OYUNLARI PAYLAŞTI

The Olympic #shootingsport stars we didn’t know we needed.



🇰🇷 Kim Yeji 🤝 Yusuf Dikeç 🇹🇷 pic.twitter.com/gfkyGjFg4I — The Olympic Games (@Olympics) August 1, 2024

Olimpiyat Oyunları`nın X hesabından yapılan paylaşımda, Yusuf Dikeç ile Güney Koreli Kim Yeji`nin fotoğrafları "İhtiyacımız olduğunu bilmediğimiz Olimpiyat atıcılık yıldızları" notuyla paylaşıldı.

İspanyol Marca, görüntüyü "51 yaşındaki Yusuf Dikeç, benzersiz bir şekilde gümüş madalya kazandı" yorumuyla paylaştı.

İngiliz Daily Mail'in haberinde Yusuf Dikec'in görüntüsünün interneti kasıp kavurduğu belirtildi ve "Dikec, sosyal medyada, alışılmadık derecede rahat bir şekilde, normal atıcılık ekipmanları olmadan ve bir eli cebinde yarıştığı bir fotoğrafının paylaşılmasının ardından ünlendi" denildi.

Turkey sent a 51 yr old guy with no specialized lenses, eye cover or ear protection and got the silver medal pic.twitter.com/sFKcsRzvrw — non aesthetic things (@PicturesFoIder) July 31, 2024

'EFSANEVİ AURA'

USA Today, "Türk atıcı Yusuf Dikeç'in 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanması için efsanevi aurasından başka fazla bir şeye ihtiyacı yoktu." yazdı.

PEKİ NEDEN EKİPMAN KULLANMIYOR?

Peki, Yusuf Dikeç neden ekipman kullanmıyor? Dikeç, Habertürk TV'de bu soru üzerine "Ben hiç o özel ekipmanlara ihtiyaç duymadım. Bizim arkadaşlar da da soruyor farklı ülkelerden. Ben diyorum ki ben doğal, natural bir atıcıyım. Ondan dolayı yardımcı aksesuar kullanmıyorum" dedi.

dedi. Haberturk.com Spor Müdürü İnanç Ergülen'in de sorularını yanıtlayan Dikeç ekipman kullanmamasıyla ilgili olarak "Ekipman hiç kullanmadım. Yarışmalara gittiğimizde hakemler bazen ekipman soruyordu, ben de 'Hiçbiri yok. Ben doğal, natürel bir atıcıyım' diyordum. Onlar da tabii ki gülüyordu." dedi.

de sorularını yanıtlayan Dikeç ekipman kullanmamasıyla ilgili olarak dedi. Ekipman kullanmama meselesinin tercih olduğunun altını çizen Dikeç, "Devletimiz tabii ki ekipman ihtiyacını karşılıyor ama ben ihtiyaç duymadığım için kullanmıyorum" dedi. Rahat görüntüsünün meslek alışkanlığı olmadığını belirten Dikeç "Meslekle alakası yok. Orada ne kadar sakin görünsek de aslında içimizde fırtınalar kopuyor. Dışarıya çok yansıtmamaya, kontrollü olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAŞARI ELLERİN CEBİNDE GELMEZ' SÖZÜ

Paris 2024 öncesinde olimpiyat sayfasına verdiği röportajda "Başarı elleriniz cebinizdeyken gelmez" sözüne gülerek açıklık getiren milli sporcu "Onu arkadaşlar arıyor, hatırlatıyor. Ben bir iki yerde daha 'Eğer hedefleriniz büyükse elleriniz cebinizde ıslık çalarak şampiyon olamazsınız' demiştim. Çok çalışmanız lazım, günlerinizi buna göre ayarlamanız lazım. Ben o maksatla söylemiştim. Şimdi böyle bir durum ortaya çıktı" dedi.

Bir Japon sosyal medya kullanıcısı ise Yusuf Dikeç'in manga çizimini yaptı ve altına şu notu düştü: “Türk adam o kadar havalıydı ki onun bir taslağını çizdim. Onu çizdiğimde duruşunun ne kadar güzel olduğunu fark ettim.“

