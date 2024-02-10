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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (5-9 Şubat 2024)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (5-9 Şubat 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4,39 kazançla tamamladı. Bu hafta Akfen Yenilenebilir Enerji en çok prim yapan hisse olurken, en çok değer kaybı Kocaer Çelik'te yaşandı.

10 Şubat 2024 | 11:45
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (5-9 Şubat 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,39 kazançla 9.045,97 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.694,94, en yüksek 9.045,97 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 4,69 kazançla 8.677,19 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 9,66 artışla 13.056,45 puan, Mali Endeksi yüzde 4,12 yükselişle 9.552,08 puan, Sanayi Endeksi yüzde 5,47 artışla 13.901,04 puan oldu.

Akfen Yenilenebilir Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,46 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerji'yi, Vestel yüzde 21,43 ile Vestel Elektronik, yüzde 18,69 ile Mia Teknoloji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 2,93 ile Kocaer Çelik, yüzde 2,64 ile Turkcell ve 2,24 ile Kayseri Şeker Fabrikası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 437 milyar 949 milyon lirayla Koç Holding, 406 milyar 755 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 335 milyar 469 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

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