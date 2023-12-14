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Global Halka Arz Trendleri 2023 Raporu: Gelir de işlem sayısı da geriledi

Denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin raporuna göre, dünya genelinde halka arz sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 azalışla 1.298 olarak gerçekleşti.

14 Aralık 2023 | 14:25
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Global Halka Arz Trendleri 2023 Raporu: Gelir de işlem sayısı da geriledi

EY, Global Halka Arz Trendleri 2023 Raporu yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 düşüş göstererek 1.298 oldu.

Geçen yıl halka arzlar yoluyla elde edilen gelir 123,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, gelirlerde 2022’ye göre yüzde 33 düşüş kaydedildi.

Raporda, güçlü bir pay senedi piyasası rallisi ve düşük oynaklığa rağmen, ABD'deki kısa bir eylül dönemi haricinde, birçok gelişmiş piyasada halka arzların durgun olduğu belirtilerek, "Olağanüstü agresif para politikaları, halka arz faaliyetlerini etkileyen önemli bir faktör haline geldi." ifadesi yer aldı.

ABD ve Avrupa'da 2022'den bu yana 10 veya daha fazla faiz artırımı gerçekleştirildiğinin belirtildiği raporda, "Bu da büyük piyasalarda halka arz hacminin düşmesine neden oldu. Küresel enflasyon bu yıl önemli ölçüde azaldığından, faiz oranlarında indirim beklentisi, halka arzlarda daha güvenilir bir yatırım getirisi sunarak yatırımcıları teşvik edebilir ve bu da faaliyeti artırabilir." yorumu yapıldı.

Rapora göre, Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşen halka arzlardan elde edilen gelir yüzde 44 düşerken, işlem sayısı da 897'den 732'ye indi.

Kıta Amerikası'nda halka arzda işlem sayısı 133'ten 153'e yükselirken, elde edilen gelir yüzde 155 artarak 69,4 milyar dolara ulaştı.

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