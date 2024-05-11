Koç Metalurji halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?

Koç Metalurji halka arz sonuçları açıklandı. Halka arzda 2.633.984'i yurt içi bireysel 2.634.178 yatırımcıya dağıtım yapıldı. KAP'a yapılan bildirimde halka arzla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ SONUÇLARI

Koç Metalurji A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 20,50 TL olarak belirlenmiş olup, halka arz edilen toplam 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiş; buna göre toplam halka arz büyüklüğü 2.562.500.000 TL olmuştur.

Halka arzda; “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar”dan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,19 katı, “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar”dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 5,42 katı talep gelmiştir.

Halka arzda toplam 125.000.000 TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 2,46 katı talep gelmiştir. Koç Metalurji A.Ş. paylarının halka arzında, yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

KOÇ METALURJİ KAÇ LOT DAĞIT DAĞITTI?

Halka arzda toplamda 125.000.000 milyon lot pay edildi. Halka arz sonucunda ise bireysel yatırımcıya 33-36 fazla lot düşmüş olacağı tahmin ediliyor. Ancak son 2 halka arza göre katılımın daha az olması nedeniyle (girilen taleplere göre) bireysel yatırımcıya daha fazla pay düşmüş olabilir. Bu nedenle kesin rakam paylar hesaplara yansıyınca görülecek.

