15 Nisan borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 134,39 puan azalarak 9.679,80 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 54,90 puan ve yüzde 0,56 azalışla 9.759,28 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.679,80, en yüksek 9.823,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 azalışla 9.679,80 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,41 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,01 ile ulaştırma oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,25, sanayi endeksi yüzde 1,30, hizmetler endeksi yüzde 1,39 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 148,93 puan ve yüzde 1,41 kayıpla 10.448,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 71'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU

Analistler, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıların küresel piyasalar üzerindeki etkilerinin devam ettiğini söyledi.

Öte yanda bugün açıklanan verilere göre, ABD'de perakende satışlar, martta yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Ülkede, perakende satışlar verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ekonomik canlılığın devam ettiğini gösteriyor. Analistler, güçlü verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) "faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığı" yönündeki görüşünü desteklediğini belirterek, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimali haziran için yüzde 20'nin, temmuz için yüzde 40'ın altına indi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını söyleyen analistler, yurt dışında ise Çin'de büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri, İngiltere'de işsizlik oranı, ABD'de sanayi üretimi, inşaat izinleri ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatı 2 bin 349 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 349 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,4 artışla 2 milyon 550 bin liraya yükseldi.

